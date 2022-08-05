Сегодня 162-й день полномасштабного вторжения России в Украину. Но есть футболисты, для которых это ничего не значит. Одним из них является уроженец Севастополя Масалов. Он стал игроком Уфы.

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Сегодня стороны объявили о подписании контракта, детали которого остаются неизвестными. Александр является воспитанником Динамо, но в Киеве не закрепился. Затем играл за молодежку Шахтера, Колос и молдавский Динамо-Авто. Прошлый сезон Масалов провел в Десне – всего 6 поединков.

Стоит отметить, что недавно у 25-летнего Масалова, имеющего опыт выступлений за юношеские сборные Украины, был обнаружен паспорт страны-террористки. Его нашли местные активисты и военные на стадионе в Чернигове после обстрелов.

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