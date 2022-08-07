"Мы, ультрас футбольного клуба Десна, недавно узнали, что один из экс-игроков нашей команды подписал контракт с футбольным клубом на России. А еще неделей ранее стало известно, что после бомбардировок нашего стадиона был найден кацапский паспорт этого урода.

Воспитанник Динамо подписал контракт с российским клубом – у него еще обнаружили паспорт оккупантов

Мы заявляем, что приложим все усилия, чтобы это чудовище по имени Александр Масалов в будущем никоим образом не было причастно к футболу на любом уровне в Украине. Нам даже трудно представить, каким нужно быть долбо***м, чтобы после всех разрушений, которые понес наш родной город, наш стадион, наш клуб – поехать играть на России.

Неуважаемый ганд*н Масалов, мы сжигаем эту сральную бумажку, которую ты получил у оккупантов, хотя и знаем, что никакой ценности у нее нет и ты без проблем вылижешь несколько рашистских задниц и получишь новую. Твой паспорт гражданина Украины, который ты изменил, мы решили передать в СБУ. Пусть таким дерьмом, как ты, занимаются спецслужбы. А мы, в свою очередь, передаем тебе пламенный "привет" – гори в аду, предатель, вместе со своим новым говноклубом, вместе со своей новой "родиной", – заявили ультрас Десны в видеообращении.

Напомним, на днях российская Уфа объявила о подписании контракта с Александром Масаловым, который еще в прошлом сезоне выступал за Десну. Уже после его отъезда на базе черниговцев был найден российский паспорт футболиста.

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