Мудрик снова подорвал сеть футбольным трюком – видео собирает миллионы просмотров

Атакующий полузащитник Шахтера Михаил Мудрик в очередной раз продемонстрировал свои навыки в работе с мячом.

На этот раз 19-летний хавбек доказал, что может с легкостью укротить мяч, который летит с высоты пятиэтажного дома.

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Видеоролик запостил себе самый известный футбольный Instagram-аккаунт – 433. На момент публикации новости пост просмотрели более 2.7 миллиона пользователей. Ранее игрок дончан уже становился героем сети, запустив техничный челлендж.

Напомним, Мудрик проходил зимние сборы с основной командой Шахтера, однако пока не получил ни одного шанса от Луиша Каштру в официальных играх. Зато Михаил выступал за Шахтер-U19 в Юношеской лиге УЕФА.

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