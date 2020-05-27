Мудрик знову підірвав мережу футбольним трюком – відео збирає мільйони переглядів

Атакувальний півзахисник Шахтаря Михайло Мудрик вкотре продемонстрував свої навички у роботі з м'ячем.

Цього разу 19-річний хавбек довів, що може з легкістю приборкати м'яч, який летить із висоти п'ятиповерхового будинку.

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Відеоролик запостив собі найвідоміший футбольний Instagram-акаунт – 433. На момент публікації новини допис переглянули понад 2.7 мільйона користувачів. Раніше гравець донеччан вже ставав героєм мережі, запустивши технічний челендж.

Нагадаємо, Мудрик проходив зимові збори з основною командою Шахтаря, однак наразі не отримав жодного шансу від Луїша Каштру в офіційних іграх. Натомість Михайло виступав за Шахтар-U19 у Юнацькій лізі УЄФА.

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