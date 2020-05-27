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Шахтер разгромил одного из лидеров Первой лиги перед Динамо - блестящий матч украинца и супергол бразильца

12:53 26 Читати українською
Шахтер разгромил одного из лидеров Первой лиги перед Динамо - блестящий матч украинца и супергол бразильца
Тарас Котив Тарас Котив

Шахтер разбил Оболонь-Бровар (4:0) в рамках второго спарринга "горняков" перед восстановлением сезона УПЛ. Счет и отчет матча читайте на "Футбол 24".

Товарищеские матчи
Шахтер
4
4 : 0
0
Оболонь-Бровар
11:00 27:05:2020
завершено
 

Товарищеский матч 27 мая 2020

Шахтер – Оболонь-Бровар – 4:0

Шахтер: Пятов (Трубин, 46) – Вакула (Додо, 46), Витао, Хочолава (Кривцов, 46), Исмаили (Болбат, 32) – Степаненко (Пихаленок, 46), Патрик (Маркос, 46) – Марлос (Тете, 46), Коваленко (Соломон, 46), Тайсон (Коноплянка, 46) – Фернандо (Мораес, 32)

Голы: Патрик, 9, Марлос, 21, Маркос Антонио, 75, Тете, 76

Матч Шахтер – Оболонь-Бровар стартовал в 11:00. В первой контрольной игре после 2-месячной паузы подопечные Каштру разгромили львовский Рух. В то же время пятая команда прерванного сезона Первой лиги уступила Десне со счетом 1:4. Напомним, президент УАФ отметил, что МОЗ дало разрешение на возобновление футбольных соревнований в Украине начиная с 30 мая, начиная с этой субботы. Поэтому уже 31 мая лидер УПЛ сыграет в Киеве против Динамо.

Шахтер – Оболонь-Бровар: онлайн-трансляция матча

На перших же хвилинах Марлос обіграв кількох суперників і заробив гострий стандарт. Патрік пробив над стінкою - коментатору навіть здалося, що це гол, але снаряд влучив лише у зовнішній бік сітки. На 3-й хвилині Фернандо вискочив на побачення з голкіпером. Бразильський вінгер, якого вже не вперше пробують в центрі атаки, програв дуель воротарю. Провал у зоні правого захисника (Вакула несподівано вийшов на цю позицію) привів до гострого удару оболонців з кількох метрів – повз ціль. Алан Патрік після блискучого розрізного пасу Тайсона з флангу пробив метрів з 20 у дальній нижній кут. Цього разу Федорівський не виручив.

Красиво комбінують "гірники". Причому, що цікаво, передусім правим флангом. Там і Вакула діє у звичній для себе стихії атакувального гравця, і Марлос з Коваленком підтримують. Можливо, менша активність лівого флангу пов'язана з пошкодженням Ісмаїлі, який до останнього тренувався індивідуально. Не дивно, що на 21-й саме з правого краю прийшла біда для киян. Патрік елегантно вирізав між захисниками, Марлос без проблем обіграв кіпера і відправив круглого в порожні ворота.

Дуже гостро діє Вакула, ніби 2 інсайди праворуч. Часто Владислав опиняється з м'ячем у штрафному. Броварі намагаються відповідати, але виглядає це доволі натужно, у фінальній третині поля "гірники" без надзусиль ставлять шлагбаум. Тайсон уже закидончики роздає у штрафний, Шахтар почувається дуже вільно, хоч і не всі передачі проходять – оболонці самовіддано діють у своїх володіннях. Перший удар киян, який потурбував Пятова, трапився на 36-й. Зі штрафного Слободян перекинув стінку, воротар збірної України легко потягнув.

Прохід Тайсона зупинили лише з допомогою рук. Сам же бразилець і виконав стандарт метрів з 30 – поруч зі стійкою. Мединський відкрився на 11-метровій позначці і забив, але захисники впіймали його в офсайд, вважають судді. На старті другого тайму Болбат подав зліва, Мораєс у падінні замикав ножицями, не влучив. Активні після перерви Тете і Соломон. А ось Коноплянка і Мораєс діють не найкращим чином. Джокер Оболонь-Бровар самотужки пройшов на ударну позицію – Гуччі вальнув здалеку, Пятов на місці.

Піхальонок відрізав дует суперників пасом на Мораєса, Жуніор ніби в баскетболі виграв позицію і віддав на вільного партнера, а Маркос Антоніо красиво закрутив у дев'ятку. Усе той же екс-форвард Динамо виводить Соломону на розстрільну позицію, воротар парирує на зовсім самотнього Тете. Два голи за хвилину – Шахтар зберігає норму в 4 голи для команд Першої ліги. На 85-й чи не найгостріший удар від київського клубу. Ульянченко метрів з 30 незручно для воротаря бабахнув зі штрафного, але Трубін кулаками парирував

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