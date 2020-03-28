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"Друг, который всегда заботится о тебе", – Мудрык поразил техническим челленджем – его очень трудно повторить

19:40 105 Читати українською
"Друг, который всегда заботится о тебе", – Мудрык поразил техническим челленджем – его очень трудно повторить
Михаил Мудрык / Фото ФК Шахтер

Атакующий полузащитник Шахтера Михаил Мудрык демонстрирует свои навыки даже в условиях карантина.

Михаил Мудрык опубликовал видео в Instagram, где показал хорошую технику владения мячом.

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19-летний талант Шахтера только с помощью ног забросил мяч в рюкзак своего товарища, а потом повторил этот трюк со своим рюкзаком. Под видеороликом Михаил попросил своих фанатов отмечать друзей, которые о них заботятся.

Напомним, Мудрык проходил зимние сборы с основной командой Шахтера, однако пока не получил ни одного шанса от Луиша Каштру в официальных играх.

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