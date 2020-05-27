Шахтер – Оболонь-Бровар – 4:0 – видео голов и обзор матча

Шахтер победил Оболонь-Бровар в товарищеском спарринге. Смотрите видео голов и главных моментов матча Шахтер – Оболонь-Бровар.

Шахтер легко одержал победу, отгрузив в ворота соперника по два гола в каждом из таймов. Удачный дебют организовал Алан Патрик – сначала сам открыл счет бильярдным ударом, а затем отдал удобную передачу Марлосу.

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Второй тайм не слишком помог Оболонь-Бровар. Киевляне редко шли на чужую половину поля, о острых моментов вообще не было. А вот Шахтер в эконом-режиме добил оппонента. Маркос Антонио попал точно в девятку, а окончательные 4:0 оформил Тете.