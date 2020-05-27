toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Товарищеские матчи
ШАХТЕР - ОБОЛОНЬ-БРОВАР ДИНАМО КИЕВ - ОЛИМПИК БОРУССИЯ ДОРТМУНД - БАВАРИЯ КОРОНАВИРУС

Шахтер – Оболонь-Бровар – 4:0 – видео голов и обзор матча

14:32 42 Читати українською
Шахтер – Оболонь-Бровар – 4:0 – видео голов и обзор матча
Шахтер – Оболонь-Бровар – 4:0 – видео голов и обзор матча

Шахтер победил Оболонь-Бровар в товарищеском спарринге. Смотрите видео голов и главных моментов матча Шахтер – Оболонь-Бровар.

Товарищеские матчи
Шахтер
4
4 : 0
0
Оболонь-Бровар
11:00 27:05:2020
завершено
 

Шахтер легко одержал победу, отгрузив в ворота соперника по два гола в каждом из таймов. Удачный дебют организовал Алан Патрик – сначала сам открыл счет бильярдным ударом, а затем отдал удобную передачу Марлосу.

Шахтер – Оболонь-Бровар: Патрик и Ко феерят – находка Каштру, яркие украинцы, новый разгром перед Динамо

Второй тайм не слишком помог Оболонь-Бровар. Киевляне редко шли на чужую половину поля, о острых моментов вообще не было. А вот Шахтер в эконом-режиме добил оппонента. Маркос Антонио попал точно в девятку, а окончательные 4:0 оформил Тете.

blog_ava
Динамо – Олимпик: онлайн-трансляция матча – Михайличенко выдал креативный состав, а Цитаишвили забил 2 гола за 4 минуты
13:55
730
Теги
Шахтер - Оболонь-Бровар Видеоновости Оболонь-Бровар Оболонь-Бровар Товарищеские матчи
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
24
мин
РБ Лейпциг
19:30
Герта
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук