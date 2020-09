Football.london: Ярмоленко – ночной кошмар для Халл Сити

Украинец получил девятку за выдающийся перфоманс на Олимпийском стадионе в Лондоне. Столько же поставили французскому форварду Вест Хэма Себастьяну Алле, который оформил дубль. Оба были оценены высшим баллом в составе команды Дэвида Мойеса.

Фантастика! Ярмоленко выиграл для Вест Хэма матч Кубка лиги: два тонких ассиста, дубль и космическая оценка – видео

"Выполнил замечательную голевую передачу на Снодграсса, а потом еще и ассистировал Алле, который увеличил преимущество "молотов" до двух мячей. В конце концов украинец начал оличаться сам – реализовал пенальти, поставил финальную точку. На протяжении всего матча был самой большой угрозой для обороны гостей. Защитник Халл Сити – Льюи Койл – пережил настоящий кошмар в дуэлях с Ярмоленко", – пишет Football.london об отличном выступлении нашего вингера.

The Boot Room: Ярмоленко поражает

Популярный среди фанов АПЛ портал считает Ярмоленко самым ценным игроком игрового дня в Кубке Лиги. "Бескомпромиссный украинец получил шанс засветиться с самого начала и не разочаровал Дэвида Мойеса. Последний сделал несколько изменений по сравнению с матчем против Арсенала – Андерсон, Лансини, Алле и Ярмоленко появились в стартовом составе, зарекомендовав себя с наилучшей стороны. 30-летний вингер наслаждался исключительным вечером – два гола, столько же ассистов. Он вышел заряженным на игру, классно подыгрывал партнерам, создал огромное количество проблем для представителя низшего дивизиона.

Мойес и еще два игрока Вест Хэма заразились COVID-19 – все трое покинули команду перед матчем против Халл Сити

Почти все воспользовались своим шансом, но больше всего поразил тот, кто провел 88 матчей за свою национальную сборную – Ярмоленко действительно был на высоте. Он дважды выходил на замену в АПЛ, но после Халла Мойес получил приятную главную боль. Украинец является одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба (115 000 фунтов в неделю), поэтому его карьера в Вест Хэме должна двигаться в правильном направлении. Ярмоленко – это удивительная уверенность в себе даже несмотря на серьезные травмы, которые выбивали вингера из колеи на длительный период".

Green Street Hammers: Ярмоленко – MVP

Виртуальный "дом" поклонников Вест Хэма увлекается результативным подвигом экс-хавбека киевского Динамо и дортмундской Боруссии. "Ярмоленко – безапелляционно самый ценный игрок противостояния. Фактически игра была сделана еще до перерыва, когда украинец отметился двумя изысканными ассистами на Снодграсса и Алле. Во втором тайме вингер забил с пенальти, эффектно завершил проход Андерсона и создал еще несколько моментов для собственных партенров. Замечательный перфоманс 30-летнего вингера", – говорится на портале Green Street Hammers.

Ярмоленко получил 9 баллов из десяти возможных, опередив всех своих партнеров. Ближе всего к футболисту сборной Украины подобрались Себастьян Алле и юный Гаррисон Эшби – по 8,5.

Hull Daily Mail: Ярмоленко – мучитель Халл Сити

В "лагере" соперника также отметили изысканный футбол от украинского полузащитника. В частности, его величают самой большой звездой лондонского клуба по состоянию на вечер вторника. "Ярмоленко – мучитель Халл Сити. Он был лучшим игроком на поле на протяжении всей игры, умело пользовался свободными зонами вблизи владений "тигров", раздавал элегантные передачи, дважды забил сам", – заключает Барри Купер, корреспондент ежедневной газеты с восточном Йоркшире.

Фаны Вест Хэма, конечно же, поют оды Ярмоленко в социальных сетях. Многие считают, что Мойес просто обязан вернуть украинца в стартовый состав на ближайшую игру английской Премьер-лиги – против Вулверхэмптона.

"В воскресенье я бы начинал с Ярмоленко и Алле.

Мойес этого не сделает".

I’d definitely start Haller and Yarmolenko on Sunday.



Moyes won’t. — AllSportsView #GSBOUT (@AllSportsView) September 22, 2020

"2 гола, 2 передачи – он не может сделать большего для Мойеса, чтобы тот дал ему шанс в воскресенье. Пусть переместит Боуэна левее взамен утерянного Форналса, а Ярмоленко отдаст правый фланг. Алле впереди вместе с Антонио. Пойдем на "волков", правда же?".

"Ярмоленко – лучший".

Superb second for Yarmolenko to cap off a superb performance from him tonight #WHUHUL 5-1 (92)https://t.co/hQJQxFn9r3 — West Ham United (@WestHam) September 22, 2020

"Ярмоленко устроил вечернюю бурю".

Yarmolenko had a stormer tonight — Adam #GSBout (@adambrown93) September 22, 2020

"Ярмоленко вместе с Лансини выглядели великолепно. Аргентинец – совсем другой игрок, когда получает пространство в финальной трети. Положительный результат перед воскресеньем".

Yarmolenko looked very impressive tonight alongside Manuel Lanzini who looks a different player when he is given licence in the final third.



Real positive performance, irrespective of the opposition. Onto Sunday ️ — Corey (@CoreyKemp_) September 22, 2020

"Мойес все равно не выпустит Алле и Ярмоленко на матч против Вест Хэма со старта".

Moyes still won't start Haller and yarmolenko next game against wolves — Danny (@DannyWatkins52) September 22, 2020

