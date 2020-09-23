Мучитель, ночной кошмар и большая звезда: Ярмоленко получил шикарную прессу после феерии за Вест Хэм – фаны ждут худшего
Андрей Ярмоленко провел роскошный поединок за Вест Хэм в матче 1/16 финала Кубка английской лиги против Халл Сити (5:1). Украинец покорил британские СМИ и болельщиков.
Football.london: Ярмоленко – ночной кошмар для Халл Сити
Украинец получил девятку за выдающийся перфоманс на Олимпийском стадионе в Лондоне. Столько же поставили французскому форварду Вест Хэма Себастьяну Алле, который оформил дубль. Оба были оценены высшим баллом в составе команды Дэвида Мойеса.
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"Выполнил замечательную голевую передачу на Снодграсса, а потом еще и ассистировал Алле, который увеличил преимущество "молотов" до двух мячей. В конце концов украинец начал оличаться сам – реализовал пенальти, поставил финальную точку. На протяжении всего матча был самой большой угрозой для обороны гостей. Защитник Халл Сити – Льюи Койл – пережил настоящий кошмар в дуэлях с Ярмоленко", – пишет Football.london об отличном выступлении нашего вингера.
The Boot Room: Ярмоленко поражает
Популярный среди фанов АПЛ портал считает Ярмоленко самым ценным игроком игрового дня в Кубке Лиги. "Бескомпромиссный украинец получил шанс засветиться с самого начала и не разочаровал Дэвида Мойеса. Последний сделал несколько изменений по сравнению с матчем против Арсенала – Андерсон, Лансини, Алле и Ярмоленко появились в стартовом составе, зарекомендовав себя с наилучшей стороны. 30-летний вингер наслаждался исключительным вечером – два гола, столько же ассистов. Он вышел заряженным на игру, классно подыгрывал партнерам, создал огромное количество проблем для представителя низшего дивизиона.
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Почти все воспользовались своим шансом, но больше всего поразил тот, кто провел 88 матчей за свою национальную сборную – Ярмоленко действительно был на высоте. Он дважды выходил на замену в АПЛ, но после Халла Мойес получил приятную главную боль. Украинец является одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба (115 000 фунтов в неделю), поэтому его карьера в Вест Хэме должна двигаться в правильном направлении. Ярмоленко – это удивительная уверенность в себе даже несмотря на серьезные травмы, которые выбивали вингера из колеи на длительный период".
Green Street Hammers: Ярмоленко – MVP
Виртуальный "дом" поклонников Вест Хэма увлекается результативным подвигом экс-хавбека киевского Динамо и дортмундской Боруссии. "Ярмоленко – безапелляционно самый ценный игрок противостояния. Фактически игра была сделана еще до перерыва, когда украинец отметился двумя изысканными ассистами на Снодграсса и Алле. Во втором тайме вингер забил с пенальти, эффектно завершил проход Андерсона и создал еще несколько моментов для собственных партенров. Замечательный перфоманс 30-летнего вингера", – говорится на портале Green Street Hammers.
Ярмоленко получил 9 баллов из десяти возможных, опередив всех своих партнеров. Ближе всего к футболисту сборной Украины подобрались Себастьян Алле и юный Гаррисон Эшби – по 8,5.
Hull Daily Mail: Ярмоленко – мучитель Халл Сити
В "лагере" соперника также отметили изысканный футбол от украинского полузащитника. В частности, его величают самой большой звездой лондонского клуба по состоянию на вечер вторника. "Ярмоленко – мучитель Халл Сити. Он был лучшим игроком на поле на протяжении всей игры, умело пользовался свободными зонами вблизи владений "тигров", раздавал элегантные передачи, дважды забил сам", – заключает Барри Купер, корреспондент ежедневной газеты с восточном Йоркшире.
Фаны Вест Хэма, конечно же, поют оды Ярмоленко в социальных сетях. Многие считают, что Мойес просто обязан вернуть украинца в стартовый состав на ближайшую игру английской Премьер-лиги – против Вулверхэмптона.
"В воскресенье я бы начинал с Ярмоленко и Алле.
Мойес этого не сделает".
I’d definitely start Haller and Yarmolenko on Sunday.— AllSportsView #GSBOUT (@AllSportsView) September 22, 2020
Moyes won’t.
"2 гола, 2 передачи – он не может сделать большего для Мойеса, чтобы тот дал ему шанс в воскресенье. Пусть переместит Боуэна левее взамен утерянного Форналса, а Ярмоленко отдаст правый фланг. Алле впереди вместе с Антонио. Пойдем на "волков", правда же?".
️️— West Ham United (@WestHam) September 22, 2020
️️
10/10 @WhoScored rating
Not a bad night for you then, @Yarmolenko_7 ? pic.twitter.com/GL1Srww1ys
"Ярмоленко – лучший".
Superb second for Yarmolenko to cap off a superb performance from him tonight #WHUHUL 5-1 (92)https://t.co/hQJQxFn9r3— West Ham United (@WestHam) September 22, 2020
"Ярмоленко устроил вечернюю бурю".
Yarmolenko had a stormer tonight— Adam #GSBout (@adambrown93) September 22, 2020
"Ярмоленко вместе с Лансини выглядели великолепно. Аргентинец – совсем другой игрок, когда получает пространство в финальной трети. Положительный результат перед воскресеньем".
Yarmolenko looked very impressive tonight alongside Manuel Lanzini who looks a different player when he is given licence in the final third.— Corey (@CoreyKemp_) September 22, 2020
Real positive performance, irrespective of the opposition. Onto Sunday ️
"Мойес все равно не выпустит Алле и Ярмоленко на матч против Вест Хэма со старта".
Moyes still won't start Haller and yarmolenko next game against wolves— Danny (@DannyWatkins52) September 22, 2020
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