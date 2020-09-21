1. 20 млн Ліверпуля > 200 млн Челсі. Звичайно, це перебільшення, але прямо зараз все так. Френк Лемпард не може в перших же матчах зібрати дивіденди з грандіозної трансферної кампанії: Зієш, Чілвел і Сілва не готові грати, Хаверцу шукають оптимальну позицію, а Вернер шукає себе. Водночас Юрген Клопп випустив Алькантару на поле через два дні після трансферу, а той за 45 хвилин встановив рекорд АПЛ по передачах і допоміг Ліверпулю впевнено побити Челсі. Ледь не забули нагадати: Кепа знову виставив себе клоуном. На тижні в Лондон приїде новий голкіпер.

Челсі – Ліверпуль: Мане прибив імпотентних господарів, фатальний Кепа, старанний Вернер, Тьягу з коліс показує топ-клас

2. Баварія залишилася на своїй хвилі, Шальке – також. От тільки хвилі різні. "Ротен" фонтанують успіхом, а в колишніх партнерів Коноплянки безнадія. Гості з Гельзенкірхена відчули себе Барселоною, пропустивши 8 на Альянц-Арені. Механізм Гансі Фліка продовжує зразково працювати. Лєвандовскі забив лише з пенальті, але вирізав ефектну рабону, Кімміх ні на мить не дав приводу згадати відхід Тьягу, Сане ідеально влився в команду (гол і два асисти на Гнабрі). Лерой взяв "десятку", а Серж – "сімку". Нові "Роббері" на 10 років?

3. Нульовий Реал: атака на плечах Бензема, ворота під замком Куртуа. Чемпіон Іспанії розпочав сезон з безгольового королівського дербі проти Сосьєдада. Ставка Зізу на молоду братію в атаці (Вінісіус, Родріго, Едегор) не спрацювала – на трьох три удари. Бензема, який проводив 350-й матч у Прімері, намагався самотужки врятувати ситуацію, але виникли проблеми з реалізацією. Мадрид взагалі міг програти – баски мали дві розкішні нагоди, однак пробачили. Куртуа вкотре показав клас, потягнувши удар Ісака впритул. Бельгієць у чемпіонаті парирував 23 з 25 останніх ударів по своїх воротах. Андрію Луніну залишається лише спостерігати з лави запасних.

Реал розписав нічию з Сосьєдадом: Мадрид не став кращим, провальний дебют Едегора та майстер-клас для Луніна від Куртуа

4. Потрійний вдалий дебют для Ювентуса та кулемет Роналду. "Стара синьйора" стартувала в Серії А з гросмейстерської перемоги над Сампдорією. Суперталант Деян Кулусевскі забив шостим дотиком до м'яча у футболці Юве. Американський новачок Вестон Маккенні відразу довів, що може бути корисним не лише в плані маркетингу за океаном, а й безпосередньо на полі. Втім, з Аароном Ремзі хлопці все ж не зрівнялися – у того 6 ключових передач. Одна з них перетворилася на асист для Роналду. Кріш забив аж на 88-й, а перед тим 9 разів стріляв по воротах (рекорд сезону в топ-лігах). Таким видався дебют Андреа Пірло в Серії А на тренерському містку. Вже чутно захоплення "чорно-білої" армії фанів після "гніту" Саррі. Мабуть, поки що рано. Ще й не обійшлося без звичного для Юве суддівського скандалу.

5. Борусія Д – найкращий дитсадок футбольного світу. У Дортмунді гарантують розвиток та перехід в елітну школу. Батьки довіряють такій репутації Борусії і не дарма. У якому ще топ-клубі можливий гол від 17-річних хлопців? Джуд Беллінгем віддав – Джіо Рейна забив. При цьому обидва вийшли на переможний матч з Гладбахом у старті. Що важливо, це не разова акція, вони виграють конкуренцію за місця в основі. Говорити про крутість Холанда і Санчо вже моветон, але просто передивіться третій гол у ворота БМ. Який ривок Ерла! Який пас Джейдона! Фантастика...

Tener a Sancho y Haaland para montar una contra debería ser trampa. pic.twitter.com/P3gBPDTYo0 — Lassana (@_Lassana_) September 19, 2020

6. Вибухова суміш від Моурінью. Головна подія вікенду в Тоттенхемі – повернення Гарета Бейла. Гучна камбек-кампанія, хайп, однак стару зірку клубу менш ніж за добу затьмарили сучасні лідери. Хин Мін Сон відвантажив Саутгемптону 4 голи – всі з передач Харрі Кейна. Такого ніколи не траплялося в матчі АПЛ, а Сон і Кейн сформували найрезультативнішу зв'язку чемпіонату (24 голи з пасів один одному). З цією феєрією навіть конфлікт сеу Жозе з Деле Аллі відійшов на другий план. А від Бейла красивої гри (не в гольф) чекаємо через місяць – наразі у нього пошкодження.

7. Мбаппе не відчув коронавірусу. Він повернувся на поле, перенісши COVID-19. Жодних наслідків хвороби у матчі з Ніццою не було помітно. Кіліан знищував правий фланг оборони "орлів", накручував по три опоненти за один прохід. Спершу заробив і реалізував пенальті, а потім підготував гол для Ді Марії. Француз і аргентинець сповна компенсували відсутність дискваліфікованого Неймара та почали підйом ПСЖ на вершину.

Mbappe parece que juega contra Cadetes. Es una locura la superioridad que tiene. pic.twitter.com/PXerQLkp29 — Lassana (@_Lassana_) September 20, 2020

8. Лестер і Евертон налаштовані знову розбити "велику шістку" АПЛ. Два головні претенденти на те, щоб зіпсувати життя грандам, в ударі – після двох турів очолюють турнірну таблицю. Евертон у суботу розбомбив Вест Бромвіч. Калверт-Льюїн оформив хет-трик, однак найбільше компліментів дісталося Хамесу. Колумбієць забиває, асистує і просто цвіте на полі – ніхто й не сумнівався, що возз'єднання з Анчелотті піде йому на користь. Лестер, своєю чергою, у неділю перестріляв Бернлі, а Брендан Роджерс виграв сотий матч в АПЛ. А кого вибиватимуть ці претенденти з топ-6? Цього вікенду не сподобався МЮ: мало креативу, мало входів у штрафний майданчик Крістал Пелас і подвійний нокаут від Заха.

9. Ярмоленко та 100-мільйонний тягар Мойєса. Вест Хем стартував у АПЛ з двох поразок. Рано робити висновки, але на команду знову чекає важкий сезон, не виключена боротьба за виживання. У "молотобійців" пристойний склад (у порівнянні з конкурентами навіть класний), однак тренеру він не підходить. Три зірки атаки Ярмоленко, Андерсон, Аллє, яких клуб придбав за 100 млн фунтів, безпросвітно сидять у запасі. Девід Мойєс віддає перевагу трудягам, а не майстрам роботи з м'ячем. От і в лондонському дербі з Арсеналом всіх трьох тренер залишив на лавці. Він їм не довіряє, однак підсилити гру кимось потрібно. Як тільки Мойєс випустив Ярмолу, Вест Хем відразу пропустив вирішальний гол. На жаль, це не просто збіг обставин – українець недопрацював за автором забитого м'яча. Навряд чи таким виходом на заміну Андрій заробив вістів, доведеться чекати наступного кубкового матчу.

Арсенал здобув перемогу над Вест Хемом: 11 хвилин Ярмоленка як вирок, Боуен не вражає, а "каноніри" роблять заявку на ЛЧ