Мойес и еще два игрока Вест Хэма заразились COVID-19 – все трое покинули команду перед матчем против Халл Сити
В лагере Вест Хэма зафиксировали вспышку коронавируса, клубу пришлось срочно принимать решение.
Перед поединком 1/16 финала Кубка английской лиги Вест Хэм получил тревожные новости – главный тренер Дэвид Мойес, а также двое футболистов Исса Диоп и Джош Каллен сдали положительные тесты на коронавирус, сообщает официальный сайт клуба.
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Эту новость команда узнала, находясь уже на стадионе за несколько минут до матча с Халл Сити. Наставник и инфицированные футболисты были изолированы в срочном порядке и поединок начался.
Напомним, Андрей Ярмоленко попал в стартовый состав на матч 1/16 финала Кубка английской лиги.
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