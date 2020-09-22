Перед поединком 1/16 финала Кубка английской лиги Вест Хэм получил тревожные новости – главный тренер Дэвид Мойес, а также двое футболистов Исса Диоп и Джош Каллен сдали положительные тесты на коронавирус, сообщает официальный сайт клуба.

Вест Хэм – Халл Сити: Ярмоленко вышел в старте на матч Кубка английской лиги

Эту новость команда узнала, находясь уже на стадионе за несколько минут до матча с Халл Сити. Наставник и инфицированные футболисты были изолированы в срочном порядке и поединок начался.

Напомним, Андрей Ярмоленко попал в стартовый состав на матч 1/16 финала Кубка английской лиги.

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