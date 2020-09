Football.london: Ярмоленко – нічне жахіття для Халл Сіті

Українець отримав дев'ятку за видатний перфоменс на Олімпійському стадіоні у Лондоні. Стільки ж поставили французькому форварду Вест Хема Себастьяну Аллє, який оформив дубль. Обох було оцінено найвищим балом у складі команди Девіда Мойєса.

Фантастика! Ярмоленко виграв для Вест Хема матч Кубка ліги: два тонкі асисти, дубль і космічна оцінка – відео

"Виконав чудову гольову передачу на Снодграсса, а потім ще й асистував Аллє, який збільшив перевагу "молотів" до двох м'ячів. Зрештою українець почав відзначатись сам – реалізував пенальті, поставив фінальну крапку. Протягом всього матчу був найбільшою загрозою для оборони гостей. Захисник Халл Сіті – Льюї Койл – пережив справжнє жахіття у дуелях з Ярмоленком", – пише Football.london про "відмінний виступ" нашого вінгера.

The Boot Room: Ярмоленко вражає

Популярний серед фанів АПЛ портал вважає Ярмоленка найціннішим гравцем ігрового дня у Кубку ліги. "Безкомпромісний українець отримав шанс засвітитися з самого початку і не розчарував Девіда Мойєса. Останній зробив декілька змін порівнюючи з матчем проти Арсенала – Андерсон, Лансіні, Аллє та Ярмоленко з'явились у стартовому складі, зарекомендувавши себе з найкращого боку. 30-річний вінгер насолоджувався винятковим вечором – два голи, стільки ж асистів. Він вийшов зарядженим на гру, класно підігрував партнерам, створив величезну кількість проблем для представника нижчого дивізіону.

Мойєс та ще двоє гравців Вест Хема заразились COVID-19 – усі троє покинули команду перед матчем проти Халл Сіті

Майже усі скористались своїм шансом, але найбільше вразив той, хто провів 88 матчів за свою національну збірну – Ярмоленко дійсно був на висоті. Він двічі виходив на заміну в АПЛ, але після Халла Мойєс отримав приємний головний біль. Українець є одним з найбільш високооплачуваних гравців клубу (115 тисяч фунтів на тиждень), тому його кар'єра у Вест Хемі має рухатись у правильному напрямку. Ярмоленко – це дивовижна впевненість у собі навіть попри серйозні травми, які вибивали вінгера з колії на тривалий період".

Green Street Hammers: Ярмоленко – MVP

Віртуальна "домівка" прихильників Вест Хема захоплюється результативним подвигом екс-хавбека київського Динамо і дортмундської Борусії. "Ярмоленко – безапеляційно найцінніший гравець протистояння. Фактично гру було зроблено ще до перерви, коли українець відзначився двома вишуканими асистами на Снодграсса та Аллє. У другому таймі вінгер забив з пенальті, ефектно довершив прохід Андерсона і створив ще кілька моментів для власних партнерів. Чудовий перфоменс 30-річного вінгера", – йдеться на порталі Green Street Hammers.

Ярмоленко отримав 9 балів з десяти можливих, випередивши усіх своїх партнерів. Найближче до футболіста збірної України підібрались Себастьян Аллє і юний Гаррісон Ешбі – по 8,5.

Hull Daily Mail: Ярмоленко – мучитель Халл Сіті

У "таборі" суперника також відзначили вишуканий футбол від українського півзахисника. Зокрема, його величають найбільшою зіркою лондонського клубу станом на вечір вівторка. "Ярмоленко – мучитель Халл Сіті. Він був найкращим гравцем на полі протягом усієї гри, вміло користувався вільними зонами поблизу володінь "тигрів", роздавав елегантні передачі, двічі забив сам", – підсумовує Баррі Купер, кореспондент щоденної газети зі східного Йоркширу.

Фани Вест Хема, звісно ж, співають оди Ярмоленку в соціальних мережах. Багато хто вважає, що Мойєс просто зобов'язаний повернути українця у стартовий склад на найближчу гру англійської Прем'єр-ліги – проти Вулверхемптона.

"У неділю я б розпочинав з Ярмоленком та Аллє.

Мойєс цього не зробить".

I’d definitely start Haller and Yarmolenko on Sunday.



Moyes won’t. — AllSportsView #GSBOUT (@AllSportsView) September 22, 2020

"2 голи, 2 передачі – він не може зробити більше для Мойєса, аби той дав йому шанс у неділю. Нехай перемістить Боуена лівіше замість загубленого Форналса, а Ярмоленку віддасть правий фланг. Аллє попереду разом з Антоніо. Підемо на "вовків", правда ж?".

"Ярмоленко – найкращий".

Superb second for Yarmolenko to cap off a superb performance from him tonight #WHUHUL 5-1 (92)https://t.co/hQJQxFn9r3 — West Ham United (@WestHam) September 22, 2020

"Ярмоленко влаштував вечірню бурю".

Yarmolenko had a stormer tonight — Adam #GSBout (@adambrown93) September 22, 2020

"Ярмоленко разом з Лансіні виглядали чудово. Аргентинець – зовсім інший гравець, коли отримує простір у фінальній третині. Позитивний результат перед неділею".

Yarmolenko looked very impressive tonight alongside Manuel Lanzini who looks a different player when he is given licence in the final third.



Real positive performance, irrespective of the opposition. Onto Sunday ️ — Corey (@CoreyKemp_) September 22, 2020

"Мойєс однаково не випустить Аллє та Ярмоленка на матч проти Вест Хема зі старту".

Moyes still won't start Haller and yarmolenko next game against wolves — Danny (@DannyWatkins52) September 22, 2020

Ярмоленко та зіркова Ко – тягар, дебют мрії у Пірло, нульовий Реал, або Коли 20 млн ефективніші за 200 – огляд вікенду