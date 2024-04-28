Реал во вторник, 30 апреля, сыграет с Баварией в первом полуфинале Лиги чемпионов. В клубных соцсетях выставили видео, как Лунин и Куртуа проводят тренировки с эффектными сэйвами.

Бельгиец завершает восстановление после травмы и отправится с командой в Мюнхен, но место в старте получит Андрей. Тибо может вернуться на поле в матче чемпионата против Кадиса, после чего Карло Анчелотти определит первого номера на последние поединки сезона.

Лунин вывел Мадрид в полуфинал Лиги чемпионов благодаря сейвам в серии пенальти против Ман Сити, однако в Класико украинец допустил ошибку. Предыдущий матч против Реала Сосьедад он просидел в запасе– игровое время получил Кепа.

Лунин затянул Реал в полуфинал ЛЧ – месть в серии пенальти, 8 сейвов, злой гений для де Брюйне и стена для Ман Сити