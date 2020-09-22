Вест Хэм – Халл Сити: Ярмоленко оформил два тонких ассиста за тайм в Кубке лиги – видео
Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко продолжает феерить в кубковых матчах за лондонский клуб.
Андрей Ярмоленко вышел в стартовом составе Вест Хэма на игру Кубка английской лиги против Халл Сити, а уже на 19-й минуте украинец отметился результативной передачей. Ярмоленко получил мяч перед чужой штрафной площадью, освободился от опеки двух соперников и отдал классный пас верхом на Снодграсса. Партнер расстрелял ворота, а Андрей записал себе в актив ассист.
В конце первого тайма Ярмоленко оформил второй ассист! 30-летний вингер воспользовался ошибкой защитника Халл Сити, подхватил мяч и выкатил в центр штрафной площади на свободного Алле. Гол француза – еще одна результативная передача для Андрея.
Во втором тайме Андрей закрепил успех Вест Хэма, реализовав пенальти за фол против Фелипе Андерсона! Без шансов для вратаря. Разгром имени Ярмоленко!
Дэвид Мойес, который перед отчетным матчем получил положительный тест на COVID-19, выпускает украинца в старте только на кубковые матчи, а в чемпионате ему не доверяет. Неудивительно: в этот уик-энд Ярмоленко плохо вышел на замену в АПЛ и посодействовал поражению Вест Хэма от Арсенала, а вот на предыдущей стадии Кубка лиги Андрей также отметился ассистом.
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