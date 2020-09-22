Андрей Ярмоленко вышел в стартовом составе Вест Хэма на игру Кубка английской лиги против Халл Сити, а уже на 19-й минуте украинец отметился результативной передачей. Ярмоленко получил мяч перед чужой штрафной площадью, освободился от опеки двух соперников и отдал классный пас верхом на Снодграсса. Партнер расстрелял ворота, а Андрей записал себе в актив ассист.

В конце первого тайма Ярмоленко оформил второй ассист! 30-летний вингер воспользовался ошибкой защитника Халл Сити, подхватил мяч и выкатил в центр штрафной площади на свободного Алле. Гол француза – еще одна результативная передача для Андрея.

Во втором тайме Андрей закрепил успех Вест Хэма, реализовав пенальти за фол против Фелипе Андерсона! Без шансов для вратаря. Разгром имени Ярмоленко!

1 goal 2 assists for Yarmolenko ️pic.twitter.com/UVIarZo9m2 — Shriv️ (@ShrivWHU) September 22, 2020

Дэвид Мойес, который перед отчетным матчем получил положительный тест на COVID-19, выпускает украинца в старте только на кубковые матчи, а в чемпионате ему не доверяет. Неудивительно: в этот уик-энд Ярмоленко плохо вышел на замену в АПЛ и посодействовал поражению Вест Хэма от Арсенала, а вот на предыдущей стадии Кубка лиги Андрей также отметился ассистом.

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