Манчестер Сіті – Норвіч

21 серпня, 17:00. Манчестер, Етіхад

Телетрансляція на каналі Setanta Sports.

Манчестер Сіті далекий від оптимального стану на старті сезону. Це визнає Пеп Гвардіола. "Містяни" програли Лестеру в Суперкубку Англії та поступилися Тоттенхему в першому турі АПЛ. Однієї трансферної бомби виявилося мало – до Гріліша потрібно купити за 150 млн ще Кейна. За два матчі Сіті не забив жодного гола.

Цього вікенду ситуація з голами неодмінно буде виправлена, адже в суперниках шалений Норвіч, який не вміє відмовлятися від пресингу та зі всіма грає у відкритий футбол. Якщо піде гра – "канарки" можуть перестріляти навіть топ-команду, якщо ні – отримають у свої ворота повну торбу. Нейтральних глядачів влаштує будь-який ефектний сценарій.

Є надії побачити Зінченка в стартовому складі Манчестер Сіті. Українець у перших матчах програє конкуренцію на лівому фланзі Менді через пізню підготовку після Євро-2020. Однак француз виглядає непереконливо, а Сашко поступово набирає форму.

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Монако – Ланс

21 серпня, 18:00. Монако, Луї ІІ

Телетрансляція на MEGOGO.

Монегаски програли Шахтарю перший поєдинок плей-офф Ліги чемпіонів, але Ніко Ковач після гри випромінював грандіозну впевненість у підсумковому успіху. Домашній матч з Лансом може підказати, чого чекати від Монако в Харкові. У пріоритеті в Ковача, звичайно, Ліга чемпіонів, але жертвувати Лігою 1, виставляючи резерв, тренер не має права.

Монако слабко розпочав чемпіонат – одне очко за два тури. Команду називали головним претендентом на боротьбу з ПСЖ за титул, а вона відразу ж забуксувала. Багато володіння, мало користі. Ланс, який славиться високим пресингом, також не подарує Монако легкий матч. Велика перевірка на міцність перед виїздом в Україну.

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Атлетік – Барселона

21 серпня, 23:00. Сан Мамес, Більбао

Телетрансляція на MEGOGO.

Барселона після Мессі – одна з головних інтриг сезону. У першому турі проти Реал Сосьєдада ми побачили натяки на те, в якому напрямку розвиватиметься команда. Примітивніші, але швидші атаки, агресивніший пресинг і значно кращий контрпресинг. Ореол Мессі розпався на декілька частин: Депай творив магію, Грізманн був неймовірно корисним, а Брейтвейт оформив дубль.

Дуже цікаво, що далі. У Роналда Кумана багато варіантів і можливостей, але простих рішень без Мессі немає. Нідерландець може як розкритися грамотним тренером, так і довести обмеженість своїх ідей. За цим процесом неодмінно треба стежити. Навіть проти Атлетіка, який у прем'єрному матчі сезону розписав нулі з Ельче.

Арсенал – Челсі

22 серпня, 18:30. Лондон, Емірейтс

Телетрансляція на каналі Setanta Sports.

Лондонське дербі має очевидного фаворита. Старт АПЛ підтвердив прогнози: Челсі спокійно розібрався з Крістал Пелас, а Арсенал поступився Брентфорду. Челсі та Арсенал – команди різного рівня. І Томас Тухель, і Мікель Артета ще будують свій футбол, прищепляють футболістам нові ідеї. Але німець стабільно здобуває результат, а іспанець – лише козиряє другорядною статистикою, хоча працює з командою втричі довше.

Челсі далеко не ідеальний, Суперкубок УЄФА це довів. Однак Арсенал навряд чи створить "синім" стільки проблем, як Вільяреал. "Каноніри" розвиваються у правильному напрямку, зважаючи на трансфери Вайта та Едегора, але зараз вони не готові до серйозних викликів. Інша справа Челсі. Придбання Лукаку – заявка на чемпіонство. Ромелу може вийти на поле вже у дербі.

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Рома – Фіорентина

22 серпня, 21:45. Рим, Олімпіко

Телетрансляція на MEGOGO.

Зустріч двох протилежних стилів. Обережний і закритий футбол Жозе Моурінью проти агресивного і яскравого футболу Вінченцо Італьяно. Зло і добро. Майже напевне Фіорентина володітиме територіальною перевагою і задаватиме темп матчу, а Рома зіграє другим номером. Якщо трапиться навпаки – ми отримаємо великий сюрприз, який також не можна проґавити.

Італьяно показав себе стильним тренером у скромній Спеції та пішов на підвищення. У Фіорентині в нього більше ресурсів, тому вимоги значно серйозніші. Сміливого пресингу буде мало. Від "фіалок" чекають боротьби за єврокубки. А від Моурінью чекають чергового провалу. Хоча в Серії А він залишається культовою персоною. Подивимося, чи здатен сеу Жозе зупинити свій регрес.

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