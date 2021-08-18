Шахтар традиційно зіграв за своєю базовою схемою 4-2-3-1. Стартовий склад також був досить передбачуваним. Місце Трубіна у воротах не підлягало сумніву. У центрі оборони, як і у матчах з Генком, зіграла пара Марлон – Вітао. Праворуч діяв Додо, ліворуч – Матвієнко. Все ж таки матч з Металістом 1925 показав, що Ісмаїлі ще далекий від свого оптимального рівня. У центрі поля знову, як і у попередньому раунді кваліфікації ЛЧ, діяла пара Майкон – Маркос Антоніо.

При всій повазі до Степаненка, яку висловлює головний тренер, Тарас менш ефективний при коротких розіграшах м`яча, а саме цей аспект зараз є фундаментальним у системі гри Шахтаря. До того ж, не секрет, що у одного з найдосвідченіших гравців Шахтаря є хронічні проблеми з хрящем коліна. Є вірогідність, що Тарас не здатний грати постійно.

Монако – Шахтар – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Функції вінгерів виконували найсильніші флангові півзахисники Шахтаря – Тете і Соломон. Останній встиг відновитися від ушкодження, якого зазнав ще у першому матчі з Генком. Під Траоре діяв Педрінью.

Монако – Шахтар – 0:1 (0:1)

Гол: Педрінью 19

Монако: Маєцкі, Бадіашиль, Маріпан, Мартінш (Д`ятта 67), Кайо Енріке, Головін (Діоп 60), Сідібе, Бен-Єддер (Боаду 67), Фофана (Жан Лукас 46), Чуамені, Фолланд

Шахтар: Трубін, Додо, Вітао, Марлон, Майкон (Степаненко 74), Маркос Антоніо, Тете (Марлос 89), Соломон (Коноплянка 66), Матвієнко, Траоре (Сікан 89), Педрінью (Алан Патрік 46)

Попередження: Степаненко 88, Алан Патрік 90

Удари (у площину) – 16(6):6(4)

Володіння – 44%:56%

Точність передач – 83%:89%

Передачі – 516:599

Точні передачі – 428:536

Короткі передачі – 86(85%):137(87%)

Середні передачі – 369(86%):392(93%)

Довгі передачі – 61(61%):68(76%)

Відбори – 20:7

Повернення володіння – 45:53

Успішні виноси – 5:37

Фоли – 19:5

Монако діяв за структурою 4-4-2, чи скоріше навіть за 4-2-2-2. Перед матчем були питання щодо стану Головіна, який отримав ушкодження, але російський легіонер таки вийшов у старті. У лазареті монегасків наразі перебувають лише два основні голкіпери – Лекомт та Нюбель. Зараз останній рубіж Монако захищає молодий польський воротар Радослав Маєцкі.

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Шахтар активно та досить впевнено почав матч. Господарі намагалися пресингувати, але ніяк не справлялися з переміщеннями команди Де Дзербі. На стартовому відрізку гості мали солідну перевагу у володінні м`ячем, десь 65 на 35 відсотків. Було помітно, що гравці Ковача навіть трохи розгубилися від такого перфомансу Шахтаря. Перший небезпечний момент виник саме біля воріт монегасків. Матвієнко несподівано для суперників увірвався у штрафний через напівпростір і майже впритул розстрілював Маєцкі. На 19-й хвилині захист Монако знову не витримав напруги і Шахтар матеріалізував свою тотальну перевагу у забитий гол. Педрінью вкотре продемонстрував свою високу кваліфікацію.

Пресинг господарів у першій половині першого тайму не приносив плодів і вони постійно були вимушені притискатися до своїх воріт. У низькому блоці команда Ковача дотримувалася структури 4-4-2. Шахтар чудово діяв у контрпресингу і швидко повертав собі володіння на половині поля суперника, що автоматично призводило до виникнення фазового простору на половині поля команди Ковача.

Враховуючи потенціал суперника, на мій погляд, перші 25 хвилин матчу з Монако були найкращим відрізком Шахтаря у цьому сезоні. Мабуть, на вказаному етапі – це той рівень та малюнок гри, до якого "гірники" прагнуть.

Фірмовий білд-ап Де Дзербі, який базується на структурі 2-4, руйнував хвилі пресингу Монако. Зверніть увагу на перебування господарів при високому тиску. Один центральний півзахисник залишався з Педрінью, а один у компанії з фланговими хавбеками брав активну участь у пресингу на третині поля Шахтаря. Форварди намагалися закривати вектори передач на Майкона і Маркоса Антоніо і атакували центрбеків.

Найкращим гравцем матчу у складі обох команд, на мій погляд, можна вважати Анатолія Трубіна, який не тільки видав блискучу гру на лінії, але й був просто бездоганний у грі ногами. Роль голкіпера у білд-апі Шахтаря важко переоцінити. Трубін забезпечував кількісну перевагу своїй команді у зонах м'яча та взаємодій. Інколи його авантюрні рішення лякали, але голкіпер раз за разом грав точно та обрізав суперників. Звісно, за такою манерою, у майбутньому на нього чекатимуть помилки, яки призводитимуть до пропущених голів, але на великій турнірній відстані користі від таких дій повинно бути більше. Хоча, звісно, потрібно, щоб система гри ефективно працювала на усіх ділянках поля.

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Головна небезпека біля воріт Трубіна прогнозовано виникала після стандартів та подач з флангів. У першому таймі Монако був близький до гола після подачі з кутового, але вільний Бадіашіль не влучив у ворота. За великим рахунком, єдине, що може протиставити цей Монако цьому Шахтарю – це стандарти, єдиноборства, жорстка гра на межі фолу, а часто і з фолом, про що красномовно каже статистика. У Ковача фізично міцна команда, але у плані техніки та комбінаційної гри їй з Шахтарем змагатися дуже складно.

Ми звикли, що у другій фазі позиційних атак Шахтар вибудовує структуру 2-3-2-3, чи 2-3-4-1, в залежності від позицій флангох гравців. В переважній більшості випадків, один фулбек підіймається до лінії нападу, а інший займає вузьку позицію з опорниками. Цього разу "гірники" дещо урізноманітнили підхід.

Звісно, варіанти постійно змінювалися. Часом почергово підіймалися Додо та Матвієнко, причому не завжди по флангу, інколи атакували простір у напівфлангах, а Маркос Антоніо займав позицію на гострому куті чотирикутника для короткого розіграшу. Часом Шахтар переходив на структуру з двома ромбами.

Після матчу головний тренер монегасків Ніко Ковач поділив гру на два відрізки та висловив захоплення грою Анатолія Трубіна: "Перші 25 хвилин ми не грали, як планували. Без м’яча все було добре, але коли ми отримували м’яч, то дуже легко його втрачали. Це головна проблема. У Шахтаря цікава схема, технічно вони проявили себе дуже добре. У нас не було необхідної впевненості. А після пропущеного м’яча ми провели дуже хорошу гру, фізично потужно, створили багато моментів.

Знаємо, що потрібно перемогти в матчі-відповіді, щоб пройти далі. Перші 25 хвилин маємо просто вилучити і забути. Проаналізувати помилки. Але далі ми показали, як будемо виглядати в Харкові. Шахтар – сильна команда, але ми програли лише першу частину протистояння. Хлопці розчаровані сьогодні, це нормально, але наша мрія не вмерла. Ми боролися за цю можливість у кінці минулого сезону. І тепер не збираємося здаватися.

У Бен-Єддера було 2-3 хороші можливості, але їхній воротар все парирував і врятував матч для Шахтаря. Я бачив нарізки гри Трубіна. Дуже спокійний, дуже впевнений. Я би сказав, що він особливий. Така гра у 20 років. Трубін стане великим голкіпером. Пятов – номер два у Шахтарі, а я зіграв проти нього чимало матчів і знаю: якщо Пятов програє конкуренцію, то це має бути дуже хороший голкіпер".

У свою чергу, Роберто Де Дзербі залишився задоволений самовіддачею своїх гравців та відзначив якісні дії команди у перші 25 хвилин матчу: "Шахтар – не Реал Мадрид. Середній вік Шахтаря сьогодні – 22,1 року, а Монако посів третє місце в чемпіонаті, міг стати чемпіоном і двічі обіграв ПСЖ. Двадцять п`ять хвилин грали дуже добре, але потім почали втрачати м’яч, почали втрачати впевненість у собі. У другому таймі могли створити моменти на контратаках, але завадив фізичний стан футболістів.

Помилки Матвієнка? Сьогодні всі зіграли дуже хороший матч, інакше ми б не виграли в Монако. Ми можемо покращити наш фізичний стан, покращити роботу з м’ячем, покращити білд-ап, щоб змушувати суперників помилятися. Але я можу тільки подякувати футболістам, всі віддали себе на 100%. Наша мета – грати всі матчі чемпіонату та Ліги чемпіонів, як сьогодні в перші 25 хвилин.

Не все, але багато що залежить від фізики. Футболісти знають, що потрібно робити на полі, але ми тренуємося разом лише 2 місяці. Ми мусимо більше працювати над грою, щоб прогресувати. Соломон і Педрінью тільки повернулися після травм. Коли покращиться фізичний стан – ми зможемо довше грати так, як на початку матчу.

Шанс на вихід у груповий етап Ліги чемпіонів? Після цієї перемоги нічого не змінилося. Фаворита немає. В нас погано з математикою, ми не рахуємо розклади. Шахтар повинен поважати суперників в будь-яких ситуаціях.

Трубін – молодий воротар. Коли ми розпочинаємо розіграш від воротаря, я вважаю, що це дає більше плюсів команді, ніж мінусів. Згадайте атаку з пенальті в матчі з Генком – вона розпочалася з Трубіна. Нерви від воротаря – не його провина. Це залежить від суперника. Якщо суперник активно пресингує, є два способи – вибивати вперед, або розігрувати коротко. Я обираю другий варіант і приймаю ризики".

Не дивлячись на деякі статистичні показники, Шахтар здобув заслужену перемогу. У перші півгодини матчу "гірники" по грі практично знищували суперника. Решту ігрового часу команда Де Дзербі також контролювали ситуацію на полі Луї II. Так, тиск Монако періодично призводив до небезпечних моментів біля воріт Трубіна, але структура віце-чемпіонів України трималася. Шахтар поки що не готовий більшу частину ігрового часу підтримувати ту інтенсивність дій і взаємодій в усіх фазах гри, як у першій третині матчу. Але, на відміну від зразка команди Луїша Каштру, нинішня команда доволі пристойно виглядала у спробі доводити справу до кінця, діючи по рахунку. Раніше з цим були суттєві проблеми.

Доля двоматчевого протистояння ще не вирішена. Монако втрачати нічого. Вони будуть тиснути. "Гірники" повинні бути готовими до більш інтенсивного пресингу та жорсткої гри суперника. Це буде великий іспит для молодого проекту Де Дзербі.

Найважливіше – зберегти високий рівень взаємодій при розіграші м`яча та удосконалити виходи у швидкі атаки. З цим компонентом є проблеми. Де Дзербі має у розпорядженні чудовий кадровий потенціал саме для вертикальних атак на просторі, але поки що з цим ми маємо труднощі. Взаємодії гравців у контратаках та швидких виходах після вдалих дій у білд-апі, на даному етапі виглядають досить хаотичними. Не сумніваюся, що робота на покращення цього аспекту йде, але наразі, на мій погляд – це найважливіше завдання тренерського штабу.

Завдяки знущанням з високого пресингу суперника Шахтар протягом матчу мав велику кількість фазового простору та реально перспективних виходів у швидкі атаки. І знову переважна більшість цих виходів не вдавалося розвинути у завершальній стадії.

Кожна гра, кожен тиждень – це черговий крок на шляху інтеграції системи гри та вимог Де Дзербі. Є підстави розраховувати, що за тиждень, у Харкові, Шахтар зможе збільшити відрізок того рівня, до якого прагне команда. Успішна кваліфікація до Ліги чемпіонів дуже важлива не тільки для донецького клубу, але й для усього українського футболу. Нам вкрай потрібно покращувати показники у рейтингу УЄФА.

Група автора у Facebook "Тактика футболу з Сергієм Костенюком"

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