Чемпіонат Іспанії 2021/22, 1-й тур

Сельта – Атлетіко – 1:2

Голи: Аспас, 58 (пен) – Корреа, 23, 64

Вилучення: Мальйо, 90+6 – Ермосо, 90+6

Барселона – Реал Сосьєдад – початок о 21:00

Севілья – Райо Вальєкано – початок о 23:15

Недільну ігрову програму в іспанській Прімері відкривав поєдинок Сельта – Атлетіко. "Матрацники" з перших хвилин захопили ініціативу на полі й вже у середині тайму змогли відкрити рахунок – відзначився Корреа. Господарі ж до перерви зуміли завдати лише один удар у площину воріт.

Севілья оголосила про трансфер гравця збірної Швеції

У другій половині зустрічі гравці Сельти зуміли заробити одинадцятиметровий, який без особливих проблем реалізував Аспас – 1:1. Однак, за кілька хвилин гості відповіли ще одним голом Корреа, який записав до свого активу дубль. Гості одразу кинулись в атаку, намагаючись повернути хоча б нічийний рахунок, однак до кінця матчу так і не змогли створити жодного небезпечного моменту. В компенсований час по прямій червоній за жорстке зіткнення отримали Мальйо та Ермосо. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу Атлетіко – 2:1.

"Я – Мюллер, бомбардир із Ньордлінгена". Легендарний Герд пішов у кращий світ