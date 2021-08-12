В рамках битви за Суперкубок Європи лондонський Челсі здобув звитягу над Вільяреалом, перестрілявши іспанців у серії післяматчевих пенальті. Звіт про зустріч читайте на "Футбол 24".

Великий європейський сезон відкривав матч за Суперкубок УЄФА між Челсі та Вільяреалом. Лондонці за останні дев'ять років тричі програли битву за цей трофей – рівно стільки ж спроб було у Унаї Емері в часи роботи із Севільєю. Баск теж не зміг виграти даний титул, але четверту спробу знаменитий коуч точно не збирався втрачати.

На поєдинок у Белфіасті іспанці виставили основу, яка брала Лігу Європи. Виключенням стала позиція лівого нападника, де вийшов новачок Булай Діа. Парехо та Чуквуезе не могли зіграти через травми. Крім того, у ворота замість Рульї (кубкового голкіпера) поставили Асенхо. Томас Тухель, своєю чергою, наважився відправити у центр оборони Чалобу, підстрахувавши його двома сильними опорниками (Канте й Ковачічем). Більш креативний Жоржінью залишився у запасі.

Челсі стартував значно активніше. Лондонці одразу ж захопили м'яч під контроль – до 26-ї хвилини англійці тримали його 72% ігрового часу дозволивши провести "жовтій субмарині" всього 44 паси. При цьому підопічні Томаса Тухеля регулярно заходили в штрафний і створювали моменти – перший з них пройшов вже на 8-й хвилині внаслідок подачі з кутового та удару Вернера з лівої під поперечку. Асенхо парирував. Ще за хвилину Канте відібрав м'яч у центрі й вистрілив метрів з 22-х, однак сфера пролетіла поруч з лівою стійкою.

Вільяреал старався відповідати атакою на атаку, завершуючи їх прострілами або заробляючи фоли. Це не приносило гостроти, але допомогло вирівняти гру в середині першого тайму – Челсі продовжував домінував у ньому, але вже без моментів. Втім, натяки на голи все одно виникали у вигляді проривів Вернера у карний майданчик та купи стандартів. Зрештою, оборона іспанців не витримала: на 27-й хвилині Алонсо виконав шикарне закидання на хід Хаверцу лівим флангом, а той прострілив на 11 метрів під удар Зієшу. Хакім випередив захисника й замкнув у дотик – 1:0!

Вільяреал практично одразу пішов відігруватись. Вже на 28-й хвилині Піна увірвався на правий край карного майданчика й прострілив, але захисники Челсі вчасно вибили м'яч. На 33-й же зрівняти рахунок міг Діа, який отримав розрізний пас від Фойта й опинився перед Менді – Едуар парирував його удар! "Аристократи" моментально відповіли: на 34-й хвилині Алонсо пішов у штрафний і замкнув простріл з лівого флангу класним ударом низом під ліву стійку – Асенхо врятував! На 36-й же ледь не забив Зума, який вистрілив з правої після подачі зі стандарту на дальню стійку (вийшло занадто високо).

Така весела гра ну зустрічних курсах у високому темпі була обірвана несподіваною травмою Зієша на 40-й хвилині. Хакім ушкодив руку й пролежав на газоні до 43-ї, а після цього команди витратили деякий час на сутичку з Рюдігером (Антоніо грубо підкотився під Піно). Здавалося, що моментів у першому таймі вже не буде, але на останніх секундах компенсованого часу Вільяреал створив найкращий гольовий епізод: Піно увірвався на правий край штрафного й подав вздовж лінії воротарського, а Морено потужно вистрілив з п'яти метрів – м'яч влучив у поперечку й вилетів у поле.

Другий тайм Челсі розпочав активно, ледь не відкривши рахунок через дві хвилини після відновлення гри. Відзначитись міг Хаверц, який отримав передачу від Алонсо на лінію штрафного, змістився вліво й пробив – м'яч пройшов поруч зі стійкою, облизавши зовнішній бік сітки! Втім, цей момент у наступні 25 хвилин був для англійців єдиним по перерві. Вільяреал практично одразу перехопив ініціативу.

Вже на 52-й хвилині іспанці отримали чергову нагоду зрівняти: Менді невдало вибив м'яч при ударі від воріт, подарувавши його Діа, а той віддав передачу на лінію штрафного – Жерар Морено звідти закрутив м'яч у лівий нижній кут. Стійка врятувала Челсі! На 55-й же ледь не привіз Чалоба, який обрізався перед власними воротами – іспанці покарали прострілом, який перехопив Менді. На 56-й центрбек виправився, перехопивши шикарну подачу з правого флангу на 11 метрів – юнак у стрибку вибив м'яч ногою, перекинувши його над поперечкою.

Унаї Емері за кілька хвилин додав до атаки Еступініана, а Томас Тухель швидко парирував потрійною заміною. Замість Канте, Зума й Вернера на поле вийшли Жоржінью, Крістенсен та Маунт, однак жодного покращення у футболі Челсі не відчувалося. Вільяреал же продовжував домінувати, ледь не забивши на 68-й хвилині внаслідок діагоналі на дальню стійку та потужного удару Еступініана метрів з шести. Хавбек пробив під ближню стійку, але Менді знову виручив "аристократів".

Унаї Емері на 70-й хвилині освіжив центральну лінію, випустивши Гаспара й Гомеса замість Капу та Трігероса. Цей хід допоміг припечатати Челсі на його половині. Англійці подовгу не могли дійти бодай до центру поля, втрачаючи м'яч під пресингом іспанців. Доволі швидко це завершилось тим, чим і мало завершитись: після чергового перехоплення Морено запустив проникну передачу на правий край штрафного, а сам пішов уперед, отримавши скидку п'яткою під удар метрів з 12-ти – Жерар вистрілив у дальній верхній кут. 1:1!

Після забитого голу Вільяреал відійшов назад, а Челсі, перехопивши ініціативу, пішов рятувати перемогу. Лондонці активно комбінували на чужій половині й заробляли стандарти, але за 20 хвилин команді вдалося огризнутись лише дальніми ударами Жоржінью та Маунта в руки Асенхо. Крім того, Челсі був кутовий, після якого Жоржінью стріляв з відскоку й влучив у захисника, а Алонсо добивав головою – і знову м'яч відправився до рук голкіпера. Найкращий момент в основний час "аристократи" провели на 89-й хвилині, коли Пулішіч отримав передачу на правий край штрафного й завдав удару в дальній кут, однак Асенхо парирував його, а лайнсмен помітив явний офсайд.

Томас Тухель намагався допомогти підопічним, випустивши Аспілікуету замість Хадсона-Одоя, але цей хід аж ніяк не вплинув на зміст гри. Унаї Емері ж, кинувши у бій Рабу та Морланеса, зумів ще й кілька разів потривожити англійців контратаками. Втім, на останніх секундах компенсованого часу саме його команда могла прогоріти на контрвипаді – це Алонсо увірвався на лівий край карного майданчика й потужно пробив у ближню дев'ятку. М'яч влучив у зовнішній бік сітки. Зрештою, Сергій Карасьов відправив команди в овертайми.

В цей період Вільяреал взагалі відмовився від контргри, всіма силами почавши обороняти результат. Челсі домінував, але лондонцям дещо не вистачало темпу. Тим не менш, підопічні Томаса Тухеля зуміли створити два явно гольових епізоди: на 100-й хвилині Хаверц зачепився за відскок у карному майданчику й завдав сильного удару метрів з шести (повз дальню стійку), а на 108-й Маунт вистрілив з правого кута штрафного в ближню дев'ятку – Асенхо виручив Вільяреал. Крім цього, підопічні Томаса Тухеля мали низку заблокованих ударів та нервових ситуацій біля чужих воріт, однак реалізувати їх не вдалося.

Іспанці ледь не покарали за марнотратство на 117-й зі стандарту. Подачу з нього головою замкнув Жерар Морено, але Менді парирував, а лайнсмен помітив офсайд. Після цього основний голкіпер Челсі покинув поле – Томас Тухель почав готуватись до пенальті, кинувши у бій Кепу. Зрештою, свисток арбітра оголосив про перехід матчу в серію "11-метрових".

Перший удар взявся виконувати Хаверц. Кай пробив у правий кут, однак Асенхо врятував Вільяреал! Жерар Морено ж відповів ударом у тому ж напрямі – Кепа полетів вліво, а м'яч рикошетом від стійки залетів у ворота. Аспілікуета відповів своїм точним ударом, а от новачок "жовтої субмарини" – Манді – підвів переможця ЛЄ. Його постріл впевнено потягнув Кепа!

Після цього команди обмінялися чотирма поспіль влучними ударами (відзначились Алонсо, Еступініан, Маунт, Гомес, Жоржінью, Раба, Пулішіч і Фойт). Сьомий удар від англійців пішов бити Рюдігер, впевнено відзначившись голом. Від іспанців вийшов капітан Альбіоль – Кепа щось йому сказав, а потім парирував постріл Рауля! Таким чином, він приніс Челсі перемогу в Суперкубку УЄФА.