Центральний матч 1-го туру нового сезону АПЛ проводили у Лондоні, де Тоттенхем приймав Манчестер Сіті. Для англійської спільноти було цікаво, чи вийде у цій зустрічі Кейн, який добивається трансферу – у підсумку, для Харрі не знайшлося місця навіть у заявці. Крім того, місцевим фанам було цікаво поглянути на футбол "шпор" при Ешпіріту Санту, адже він ще ніколи не працював з топами й завжди тримався гри другим номером.

Українська публіка сподівалася побачити у цьому матчі Зінченка. Олександр пропускав гру проти Лестера у Суперкубку, але був заявлений на Тоттенхем – щоправда, він залишився на лаві запасних. Його позицію у старті знову зайняв Менді. Крім того, варто відзначити появу Гріліша в основі.

Перші 15 хвилин відверто розчарували, адже "шпор" на полі практично не було помітно. Манчестер Сіті одразу ж захопив ініціативу, нічого не дозволяючи господарям і створюючи один момент за іншим. Вже на 5-й хвилині "містяни" могли відкрити рахунок зі стандарту метрів з 22-х (Гюндоган пробив повз дев'ятку), а на 6-й Фернандінью скористався помилкою Льоріса на виході, замкнувши навіс з кутового – трохи неточно! Ще за хвилину Канселу обікрав Даєра у карному майданчику й вистрілив з мінімальної дистанції, однак м'яч пройшов у сантиметрах від лівої стійки.

Після цього підопічні Пепа Гвардіоли провели ще кілька хороших атак, але поступово Тоттенхему вдалося вирівняти хід зустрічі. В середині першого тайму лондонці навіть почали створювати моменти, тікаючи у швидкісні контратаки. Так, на 30-й хвилині одна з них завершилась штрафним, після якого Едерсон помилився на виході, а Моура пробив у майже порожні ворота – гостей врятував Гюндоган, який виніс м'яч зі стрічки!

Ще кілька контратак "шпор" завершились хорошими проникними передачами з невдалою обробкою м'яча. За це Ман Сіті ледь не покарав на 35-й хвилині, коли Гюндоган розігнав контратаку й віддав пас на лівий край штрафного, а Стерлінг виконав простріл. М'яч рикошетом від Танганги відскочив у центр штрафного на Мареза – втім, його подальший удар виявився дуже неточним! Це був останній момент "містян" до перерви.

Тоттенхем відповів ще кількома контрвипадами, ледь не відкривши рахунок на 40-й хвилині завдяки удару Сона метрів з 20-ти. Кореєць крутив у дальній кут, але м'яч рикошетом від Канселу пролетів поруч зі стійкою. Зрештою, відпочивати футболісти відправились за нулів на табло.

Старт другого тайму виявився повною протилежністю першого. Тоттенхем діяв дуже активно, організовуючи атаку за атакою й ледь не відкривши рахунок вже через три хвилини після відновлення гри – це Моура вистрілив метрів з 20-ти у правий нижній. Вийшло трохи неточно. Сіті огризнувся вриванням Стерлінга на лівий край штрафного з ударом у ближній кут, але Льоріс спокійно взяв його. Загалом, у діях "містян" було занадто багато академізму й занадто мало динаміки, а от "шпори" швидко повертали м'яч і лізли вперед.

Зрештою, на 55-й хвилині лондонці добилися свого. Після подачі гостей зі стандарту Моура підхопив відскок і перекинув м'яч через себе на Бергвейна, а той розігнав контратаку з передачею на Сона та вриванням корейця на правий кут штрафного. Звідти нападник наважився на удар – точно в дальню "шістку"! 1:0.

Манчестер Сіті одразу ж пішов відігруватись, видавши кілька неточних дальніх ударів, але на 60-й хвилині підопічні Пепа Гвардіоли ледь не ковтнули другий гол – це Бергвейн вилетів віч-на-віч з Едерсоном внаслідок розрізного пасу та вдалого рикошету, пробивши з ходу метрів з 15-ти. Повз ближню стійку!

В середині другоготайму Тоттенхем заспокоїв гру, сівши на власну половину поля й переставши тривожити Сіті контрвипадами. Наситивши задню лінію, "шпори" впевнено сповільнювали позиційні атаки суперника, яким і без того не вистачало ідей. На 60-х хвилинах у гостей були лишень два кутових та серія кросів без замикань, а на 70-х команда провела всього два небезпечних моменти.

Перший стався після дотепного розіграшу штрафного з пасом на Канселу та прострілом вздовж воротарського – Торрес був на замиканні, але нормально влучити по м'ячу не дав Хьойберг. Другий гострий епізод створив Гріліш, який на дриблінгу увірвався в штрафний і пробив метрів з 13-ти. Сфера полетіла точно у Льоріса. Тоттенхем огризнувся дальнім пострілом Сона повз правий нижній кут.

Стривожений таким станом справ Гвардіола на 80-й хвилині вирішив провести подвійну заміну, кинувши у бій Де Брюйне та Зінченка. Марез і Менді сіли в запас. Цей хід міг принести успіх вже через чотири хвилини, коли Кевін отримав передачу від Гріліша з лівого флангу й потужно пробив метрів з 23-х – м'яч летів у правий нижній кут, але Льоріс врятував Тоттенхем. Ще за три хвилини Торрес увірвався на правий край штрафного й вистрілив з гострого кута – Льоріс знову вступив у гру, відбивши удар ногою.

Втім, назвати тиск Сіті в ендшпілі зустрічі дуже сильним не можна. Тоттенхем доволі впевнено тримав "містян" на дистанції, дозволивши провести тільки два моменти, а на 90-й хвилині Ешпіріту Санту посилив оборону Крістіаном Ромеро. З виходом центрбека "шпори" перебудувались на схему в три захисники, остаточно закривши шпарини на шляху до власного штрафного.

На 90+3-й хвилині Зінченко у відчаї запустив високу подачу вперед, яка полетіла у ворота, але Льоріс спокійно спіймав м'яч. Зрештою, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Тоттенхема.