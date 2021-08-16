МЮ зіграв прем'єру спектаклю в "Театрі Мрій"

Стартовий тур англійської Прем'єр-ліги порадував не лише відсутністю нічийних результатів, а й відразу трьома сенсаціями. Поразки Астон Вілли після шопінгу на 105 млн євро від Уотфорда (2:3) та мінімальна Ман Сіті з одним Грілішем на 117,5 млн від Тоттенхема – нещасні випадки. А ось невдача Арсенала повинна насторожити фанів "канонірів". Лондонці заслужено програли новачку Брентфорду (0:2) та заклали сумніви щодо перспектив на топ-6 і цьогоріч. На рій "бджіл" команда Артети вийшла без нібито травмованих Ляказетта і Обамеянга, виглядала блідою копією команд Гвардіоли, і продемонструвала повне невміння конвертувати контроль у голи. З таким перформансом іспанський коуч вже вибився в лідери – букмекери вірять, що перша відставка сезону буде на Емірейтс.

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Зате впевнені старти видали Манчестер Юнайтед і Ліверпуль. Манкуніанці перед очима заповненого Олд Траффорд просто знищили загальних улюбленців із Лідса (5:1). Бомбардирський хет-трик Фернандеша, 4 (!) чарівні асисти Погба, впевнені виступи інших манкуніанців лише ствердили претензії Юнайтед на щось більше, ніж боротьба за місце в ЛЧ. Знайшовся свій маг і в Ліверпуля. Мо Салах спершу допоміг забити двом партнерам, а потім оформив фірмовий гол проти Норвіча (3:0). Тим часом машина Тухеля і не збирається збавляти оберти. Челсі легко розбив Крістал Пелас (ті ж 3:0), хоч за просунутою статистикою ледве награв на гол (xG склав 1,21). Близький дебют Лукаку – визнаного майстра з осоромлення голих цифр – вже вселяє жах у всіх конкурентів "синіх" за чемпіонський титул.

Життя без Мессі є?

Натомість іспанська четвірка грандів стартувала без втрат. Найважче перемога далася Атлетіко. Сельта грала проти "матрацників" на рівних, а схилив шальки терезів на користь мадридців (2:1) Анхель Корреа. "Десятка" Атлетіко оформив симпатичний дубль і затьмарив навіть бійку "стінка на стінку" в ендшпілі. Не мала проблем із Райо Вальєкано Севілья. Перемогу вдвох забезпечили Ен-Несірі (гол+пас) та новачок Ламела (дубль). Допоміг і Зідан-молодший – кіпер "велетнів" безглуздо "вилучився" вже в дебюті. Почав і з розгрому другий період в Реалі Карло Анчелотті. Бейл і Азар вийшли в старті, а головна роль знову дісталася Бензема. Карім оформив дубль, добили Алавес Начо і Вінісіус. Зірковий новачок Алаба дебютував за Мадрид із асисту на бразильця.

Барселона з дублем Брейтвейта переграла Реал Сосьєдад – Депай віддав асист у дебютному матчі за "блаугранас"

Головною ж інтригою битви Барселони і Сосьєдада стала відсутність Лео Мессі. Каталонців повів у бій новий герой, ще й несподіваний. Першу скрипку в цей вечір на Камп Ноу зіграв Мартін Брейтвейт. Данець оформив дубль, записав до свого активу асист на Серхі й припинив (принаймні, на певний час) глузування з надій колись одягнути "десятку" Барси. Підсумковий рахунок (4:2) трохи вводить в оману – Барса насправді контролювала хід поєдинку й поступитися сан-себастьянцям не могла. Виявляється, підопічні Кумана можуть дихати й без аргентинського "кисневого концентратора". Та й календар каталонців дозволяє тільки додавати до божевільного жовтня, коли в трьох турах поспіль Барселона гратиме з принциповими опонентами – Атлетіко, Валенсією і, нарешті, Реалом в Ель Класіко.

Новий л(р)ик Холанда

Бундесліга увійшла в сезон після літньої перерви з козирів – двобою Борусії М і Баварії. Матч став надвидовищним, особливо для нейтрального вболівальника. "Жеребці" ледь не оформили розгром у перші 10 хвилин, але обмежилися лише одним голом. Далі мюнхенці оговталися і зусиллями дуету Кімміх-Лєвандовскі зрівняли перед перервою. У другій половині забивати могли обидві команди, та справжні дива в рамках воріт творили Зоммер і Нойєр. Поки Нагельсманн і близько не підійшов до ствердження "своєї" Баварії. Додавати "ротен" треба в кожній лінії, передусім в оборонних діях. Тренер і команда продовжують пошуки точок дотику, що підвищує шанси на інтригу в чемпіонаті. Бодай до зими.

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Здається, найкраще цей момент вловили в Дортмунді. Борусія наступного ж дня знищила Айнтрахт вдома (5:2), забивши тричі до перерви. Ще два "джмелі" додали після перерви зусиллями Ерлінга Холанда. Норвежець цього разу не тільки проявив свій бомбардирський хист (дубль), а й кинув виклик манкуніанцям Фернандешу та Погба. Гренадер тричі асистував партнерам і вже майже наполовину перекрив власний результат сезону 2020/21 (8 результативних передач). Та, вочевидь, головна мета – нав'язати боротьбу за приз Torschützenkönige Лєвандовскі. А ось РБ Лейпциг дортмундців не підтримав. "Червоні бики" за всіма показниками переграли Майнц, окрім одного – забитих м'ячів. Мінімальна поразка на старті, звісно, не доленосна. Але з командами подібного рівня Лейпциг повинен брати максимум. Провал же Герти (1:3 від Кельна) лише вкотре довів, що до грошей потрібен ще й менеджерський хист.

Інша Європа

У чемпіонаті Франції сталося відразу кілька несподіванок. Із зірковим ПСЖ усе гаразд – спокійно перестріляли Страсбур (4:2) і лідирують із максимумом очок разом із Анже і Клермоном. А от двійко конкурентів загальмували. І якщо Монако може кивати на мадам Фортуну в двобої нереалізованих моментів із Лор'яном (0:1), то чинний чемпіон неабияк зганьбився. Лілль розібрав на запчастини (0:4) творець чемпіонської команди Крістоф Гальтьє, який взявся ліпити гранд з Ніцци. Поки виходить – "орлята" ще не пропускали, набрали 4 очки, а "догів" фактично змусили капітулювати в стартові 5 хвилин голами Дольберга і Будуаї.

У Нідерландах традиційна трійка грандів Ередивізі стартувала із "сухих" перемог. Після фіаско в битві за Суперубок Аякс відігрався на Неймегені (5:0), забивши всі м'ячі до 38-ї хвилини. Тим часом кривдник амстердамців ПСВ на класі здолав Хераклес (2:0) завдяки голам Бруми та Мадуеке. Приємно здивував і Фейєнорд, який несподівано легко на виїзді з чотирма голами розтрощив Віллем ІІ. Безкомпромісний 1-й тур дозволив погрітися у променях лідерства й скромнішним командам – Утрехту, Фортуні Сіттард, Гронінгену, Валвейку, Херенвену й Вітессу.

Іде з максимумом і тріо великих в Португалії. Серцебиття українських фанатів тепер пришвидшується при слові "Бенфіка". Недарма – форвард збірної Роман Яремчук яскраво дебютував у Прімейрі, оформивши гол+пас у перші 44 хвилин, та допоміг здолати Ароуку (2:0). Натомість Спортінг і Порту здобули перемоги у схожому стилі – забили двічі, пропустили один і змушені були втримувати рахунок. Після всього двох турів у чемпіонаті досі не "відклеївся" лише Жил Вісенте.

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