Морозюк отреагировала на переход своего мужа в Черноморец – откровенность и юмор в одном кадре
Ирина Морозюк с нотками юмора оценила возвращение любимого в украинскую Премьер-лигу.
В Instagram Ирины появилась откровенная фотография, оформленная в стиле одесского коллектива. Именно в Южную Пальмиру отправился Николай Морозюк.
Морозюк: Кто популярнее – я или моя бывшая жена? А почему прежняя?
"Хорошее народное творчество. Мне нравится", – написала жена под эффектным кадром. "Моряки" положили начало "традиции" забавного представления с приходом Дугласа Бергквиста, чья презентация спровоцировала бум в футбольном пространстве.
Напомним, последним клубом бывшего капитана Динамо был турецкий Ризеспор, который украинец покинул летом.
Черноморец в третий раз подряд упустил победу на последней минуте – Морозюк забил шедевральный гол