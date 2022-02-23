Ирина Морозюк с нотками юмора оценила возвращение любимого в украинскую Премьер-лигу.

Николай и Ирина Морозюки / Фото из соцсетей

В Instagram Ирины появилась откровенная фотография, оформленная в стиле одесского коллектива. Именно в Южную Пальмиру отправился Николай Морозюк.

Морозюк: Кто популярнее – я или моя бывшая жена? А почему прежняя?

"Хорошее народное творчество. Мне нравится", – написала жена под эффектным кадром. "Моряки" положили начало "традиции" забавного представления с приходом Дугласа Бергквиста , чья презентация спровоцировала бум в футбольном пространстве.

Напомним, последним клубом бывшего капитана Динамо был турецкий Ризеспор, который украинец покинул летом.