"Кто популярнее – я или моя бывшая жена Ирина? А почему бывшая? Видишь, как люди отстают от событий.

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У нас с Ириной все супер, все классно, мы вместе. Кто популярнее? Спорный вопрос. В том направлении, в котором она двигалась в Instagram, тяжело быть непопулярным. Если в таком образе быть непопулярным, то… Давай, зайчик, заканчивай. Конечно, у нее большая аудитория, мужская аудитория.

У меня футбол, все по-другому. Но она тоже молодец, стала популярной. Не каждый оценит и не каждому понравится. Много критики, многим людям это не заходит, и они этого не понимают. Но это выбор каждого. Ей нравится. А что касается популярности... Трудно сказать.

Как я отношусь к ее большой мужской аудитории? Ничего плохого, не было такого, чтобы я говорил категорическое "нет". Если человек чем-то занимается, и ему это нравится, он это делает ради чего-то, и это приносит какой-то успех – почему нет? Но всегда должен быть определенный предел, за который переходить нельзя", – рассказал Морозюк для SportUA LIVE.

Еще в 2020 году Ирина Морозюк заявила, что расстается с футболистом. 33-летний полузащитник остается без клуба после ухода из Ризеспора летом.

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