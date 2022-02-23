Морозюк відреагувала на перехід свого чоловіка в Чорноморець – відвертість і гумор в одному кадрі
Ірина Морозюк з нотками гумору оцінила повернення свого коханого в українську Прем'єр-лігу.
В Instagram Ірини з'явилась відверта фотографія, яка була оформлена у стилі одеського колективу. Саме у Південну Пальміру вирушив Микола Морозюк.
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"Гарна народна творчість. Мені подобається", – написала дружина під ефектним кадром. "Традицію" кумедного представлення "моряки" започаткували з приходом Дугласа Бергквіста, чия презентація спровокувала бум у футбольному просторі.
Нагадаємо, останнім клубом колишнього капітана Динамо був турецький Різеспор, який українець покинув влітку.
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