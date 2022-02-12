В последнем матче мини-турнира "Winter Cup-2022" Черноморец одолел Верес в серии пенальти. Читайте счет и обзор матча на "Футбол 24".

Winter Cup-2022

Верес – Черноморец – 2:2 (пенальти – 2:4)

Голы: Мирошник, 45, Шестаков, 90 – Морозюк, 54, Цонев, 75 (п)

В предыдущих двух турах Верес потерпел два поражения с одинаковым счетом – 1:2. В свою очередь, Черноморец тоже дважды уступил, но оба раза в серии пенальти. Следовательно, в активе одесситов было два очка, поэтому сегодня их устроила бы даже ничья. Именно с таким счетом и завершилось основное время.

Полесье дожало Металлист и стало обладателем Winter Cup – первый трофей в новейшей истории клуба

Хотя счет открыли ровенчане. Мирошник результативно подключился на подачу с углового. Одесситы отыгрались после перерыва. Николай Морозюк забил роскошный гол мощным ударом из-за штрафной. Позже Цонев вывел Черноморец вперед, реализовав пенальти. Однако "моряки" снова упустили победу на последней минуте. Это произошло во всех трех матчах турнира.

Правда, сегодня Черноморец выиграл серию пенальти, которая не имела турнирного значения. Подопечные Романа Григорчука завершили дебютный розыгрыш Winter Cup-2022 на третьем месте.

Шахтер на глазах Петракова дожал одноименный клуб из Караганды – Мудрик и Конопля делают результат