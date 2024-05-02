"В матче с Динамо мы прибегли к определенной кадровой ротации. Ребята, которые имели меньше игровой практики в предыдущих поединках, заслуживали свои минуты на поле. В общем, все ребята сегодня – молодцы. Хотя счет болезненный для нас. Относительно первого пропущенного гола, который во многом был решающим – тот момент еще нужно просматривать. Первое впечатление после разговора с командой – проблема была в стенке.

Голы Ярмоленко и Пономаренко в видеообзоре матча Динамо – Верес – 3:0

Болельщики, которые смотрели игру – видели, что сегодня у нас была действительно хорошая контригра. Были моменты, полумоменты. Не хватило качества в финальной трети поля. Несмотря на не очень хороший счет, игру оцениваю положительно. Увидел много позитива в нашем исполнении перед очень важной игрой с Минаем", – приводит слова Шандрука официальный сайт Вереса.

Напомним, Динамо разбило Верес в перенесенном матче 5-го тура УПЛ (3:0). Голами отмечались Ярмоленко, Пономаренко и Шепелев.

Динамо разгромило Верес – Пономаренко забил дебютный гол за основу киевлян