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Мораес со дня на день получит украинский паспорт, – Денисов

00:07 37 Читати українською
Мораес со дня на день получит украинский паспорт, – Денисов
Жуниор Мораес / фото ФК Шахтер

Ведущий программы Великий футбол Александр Денисов сообщил, что форвард Шахтера Жуниор Мораес близок к тому, чтобы получить гражданство Украины.

"С большой долей вероятности Мораес со дня на день получит паспорт Украины. Остался технический момент получения гражданина Украины.

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Это означает, что даже к матчу с Португалией Жуниор Мораес может быть вызван в национальную команду и готовиться к поединку", – сказал Денисов в эфире программы Великий футбол.

Ранее сообщалось, что форвард "горняков" подал документы на украинское гражданство.

Отметим, матч Португалия – Украина в рамках отбора к Евро-2020 состоится в Лиссабоне 22 марта. Через три дня после этого чемпионы Европы также примут дома сербов.

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Теги
Украина Украина Шахтер Шахтер Жуниор Мораес Жуниор Мораес Натурализация легионеров для сборной Украины Сборная Украины
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