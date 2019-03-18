Мораєс з дня на день отримає український паспорт, – Денисов

Ведучий програми Великий футбол Олександр Денисов повідомив, що форвард Шахтаря Жуніор Мораєс близький до того, щоб отримати громадянство України.

"З великою долею ймовірності Мораєс з дня на день отримає паспорт України. Залишився технічний момент отримання громадянина України.

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Це означає, що навіть до матчу з Португалією Жуніор Мораєс може бути викликаний до національної команди й готуватися до поєдинку", – сказав Денисов в ефірі програми Великий футбол.

Раніше повідомлялося, що форвард "гірників" подав документи на українське громадянство.

Зазначимо, матч Португалія – Україна у рамках відбору до Євро-2020 відбудеться у Лісабоні 22 березня. За три дні після цього чемпіони Європи також приймуть вдома сербів.

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