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Мораес подал документы на украинское гражданство, – Цыганык

18:04 108 Читати українською
Мораес подал документы на украинское гражданство, – Цыганык
Жуниор Мораес / ФК Шахтер

Ведущий программы Профутбол Игорь Цыганык рассказал о том, что форвард Шахтера Жуниор Мораес подал документы на получение украинского гражданства.

"Нет в списке сборной Мораеса. Похоже, что он не успел получить гражданство. Какая-то ситуация там происходит, документы Мораес уже подал.

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Шевченко все-таки отстаивает свою точку зрения: имеешь паспорт – вызываем, если нет – нет смысла о чем-то говорить", – сказал Цыганык в авторской программе Цыганык LIVE.

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Теги
Главное Натурализация легионеров для сборной Украины Игорь Цыганык Сборная Украины Жуниор Мораес Жуниор Мораес Украина Украина
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