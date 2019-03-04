Какой нападающий сборной Украины лучше всех реализует моменты – неожиданные лидеры сезона 2018/19

Сборная Украины уже в марте сыграет первые матчи отбора к Евро-2020 против Португалии и Люксембурга. Самое время узнавать, как там дела у наших форвардов.

Вы, наверное, стали забывать о нем, но в последнее время Артем Кравец начал забивать голы и в чемпионате Турции – не только в Кубке. До февраля экс-форвард киевского Динамо получал довольно мало шансов на игру в Суперлиге и вообще не забивал в сезоне 2018/19. Однако за последний месяц зимы и начало весны 29-летний украинец провел 5 матчей в стартовом составе своего Кайсериспора, забив 3 гола. Причем все – эффектными ударами головой.



Артем Кравец – о матче с Бешикташем: У нас украли третий гол, который был чистым

Как информирует Команда №1, Артем стал лучшим центрфорвардом среди претендентов на сборную Украины, если считать процент реализации голевых моментов – солидные 33%. Такой же приличный процент еще недавно демонстрировал Роман Зозуля, но в последнее время экс-нападающий Динамо и Днепра несколько забуксовал, как и его клуб Альбасете, который выпал из дуэта лидеров испанской Сегунды (в среднем забивает гол каждые 279 минут). Кравец же в матче против Бешикташа забил с единственного своего удара по воротам!

Artem Kravets Gol Kayserispor pic.twitter.com/2ZvHRj89jI — Süper Lig Brasil (@TFFSuperLigBR) 4 березня 2019 р.

Прослеживается и другой характерный момент. Игрок с опытом выступлений в топ-чемпионатах Германии (Штутгарт) и Испании (Гранада) забивает командам, которые стоят выше и борются за еврокубки (Малатьяспор и Бешикташ), и просто клубу с громким именем (Фенербахче, который сейчас ближе к зоне вылета, чем верхней половине). При этом в матчах против более сильных соперников его команда владеет мячом не более 41% времени. Только против Фенера было 54%. Неплохой такой вариант на игры против фаворитов, где сборная Украины вынуждена будет отказаться от контроля?

Также отметим, что Кравец во всех этих 3-х случаях забивал со второго этажа – просто киллер какой-то, по крайней мере для турецких команд. Из его 10 голов за Кайсериспор 6 пришли после ударов головой, еще 3 – правой ногой. Команда Артема не проигрывает уже 10 матчей в чемпионате Туреччинны, выиграв за этот период половину игр и подобравшись на 4-очковое расстояние до зоны Лиги Европы.

Интересный момент. На официальном сайте Федерации футбола Украины в составе национальной сборной, откуда недавно исчез Ракицкий, указаны лишь 4 нападающих, один из которых Марьян Швед – все-таки не совсем центрфорвард. Среди других двое представляют клубы УПЛ, а только 1 является легионером – это Роман Яремчук. Форвард бельгийского Гента в последнее время был фаворитом главного тренера Андрея Шевченко на позицию девятки. Когда здоровье позволяло, экс-динамовец всегда выходил в основе.

В 2019 году он провел 8 матчей и забил лишь 1 гол в Кубке. Яремчук не забивает в чемпионате Бельгии с 3 ноября. Роман с приходом нового наставника частенько стал играть не в центре атаки, а на левом краю. В последних матчах эксперимент прекратился, но результативность не улучшилась. Если считать только игры чемпионатов, то в среднем на гол форвард Гента тратит почти вдвое больше Кравца: 382 минуты против 203.

Что касается других кандидатов на место центрального нападающего в сборной, которых вызвал Шевченко в последнее время, то 22-летний форвард Мариуполя Андрей Борячук в последний раз забивал с игры 20-го октября. В среднем тратит на гол 223 минуты, а недавно отличился с пенальти в матче УПЛ против Олимпика. Владислав Кулач перешел в ряды Александрии зимой, но пока не сыграл ни одной минуты из-за повреждения. В составе Ворсклы тратил на 1 забитый мяч 285 минут. Свой последний голевой удар исполнил 28-го октября в ворота того же Олимпика.

Статистика Шведа наиболее оптимистична в плане затраченного времени на взятие ворот: 11 голов за 19 матчей (6 – с октября по февраль), что дает забитый мяч каждые 133 минуты. Однако с лидером Карпат ситуация не совсем простая – его часто используют на правом фланге атаки, откуда нередко и приходят результативные удары.