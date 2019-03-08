Мончи вскоре покинет Рому – вероятность летнего трансфера Малиновского в Рим падает

Итальянский клуб попрощается со спортивным директором Рамоном Мончи, который больше не видит смысла оставаться в Роме.

Вчера Рома сообщила об увольнении главного тренера Эусебио Ди Франческо. Клаудио Раньери займет должность временного коуча до конца сезона, однако на этом изменения в стане "волков" не ограничатся.

Римское издание Corriere dello Sport утверждает, что Мончи разорвет контракт с клубом по обоюдному согласию. После увольнения Ди Франческо, которого он защищал изо всех сил перед Джеймсом Паллоттой, спортивный директор чувствует, что у него больше нет веса в клубе.

Отметим, что это может повлиять на судьбу игрока сборной Украины Руслана Малиновского. Мончи давно за ним следит и хочет пригласить хавбека в Рому. По сообщениям итальянской прессы, Малиновский есть в списке спортивного директора, который готовил трансферную кампанию, несмотря на слухи об уходе из клуба. Однако теперь Мончи может покинуть Рим не летом – заявления ждут уже к концу этой недели.

Малиновский в летнем трансферном списке Ромы – Мончи снова хочет его подписать

Во время возвращения из Португалии, где Рома проиграла Порту и вылетела из Лиги чемпионов, Мончи в аэропорту имел конфликт с фанами клуба, которые оскорбляли его. Испанец также остро ответил, хотя потом извинился.

Следующим местом работы Рамона Мончи, скорее всего, станет лондонский Арсенал, где специалист хочет воссоединиться с Унаи Эмери.