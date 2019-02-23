Мончи снова объединится с Эмери в Арсенале

Лига Европы — 22 фев 700
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"Бойко vs Ігуаїн знову – може, він таки завершить кар'єру?": реакція соцмереж на непросте жеребкування ЛЄ для Динамо
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Морозюк помог Ризеспору одержать очередную победу – украинец стал одним из худших игроков в командеТурция — 22 фев 184
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УЕФА открыл производство против Динамо и Шахтера из-за поведения болельщиков на матчах Лиги ЕвропыЛига Европы — 22 фев 359
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Класика Манчестер Юнайтед і Ліверпуля, Зінченко може знову покарати Саррі, Севільська вендета: топ-5 матчів євровікендуМир — 22 фев 510
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Бойко попал в символическую команды недели в Лиге ЕвропыУкраина — 22 фев 463