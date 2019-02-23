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Мончи снова объединится с Эмери в Арсенале

11:17 47 Читати українською
Мончи снова объединится с Эмери в Арсенале
Рамон Мончи и Унаи Эмери / Фото foot-sur

Легендарный руководящий тандем Севильи объединится в Арсенале.

Спортивный директор Ромы Рамон Мончи летом станет функционером Арсенала, сообщает Marca.

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Мончи недоволен положением дел в римском клубе, поэтому не желает продолжать сотрудничество с "волками".

В лондонском клубе наоборот, заинтересованы в подписании функционера, поскольку Мончи демонстрировал хорошую работу вместе с нынешним наставником "канониров" Унаи Эмери в Севилье. Если трансфер состоится, то Арсеналу придется заплатить Роме 1 млн евро отступных, поскольку контракт спортдира Ромы с клубом рассчитан до лета 2020 года.

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Рома Рома Англия Рамон Мончи Арсенал Арсенал
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