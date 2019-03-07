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Рома объявила об увольнении Ди Франческо

19:27 146 Читати українською
Рома объявила об увольнении Ди Франческо
Эусебио Ди Франческо / фото из соцсетей

Главный тренер Ромы Эусебио Ди Франческо официально уволен со своей должности.

Порту
3
3 : 1
1
Рома
22:00 06:03:2019
осн. час ( 2 : 1 )
пен. ( 0 : 0 )
завершено
26’ Тикинью Соареш
53’ Мусса Мареджа
117’ Алекс Теллес
 
Даниэле Де Росси 37’

"Я хотел бы поблагодарить Эусебио за его усилия. Он всегда упорно трудился, демонстрировал профессиональное отношением. Интересы клуба для него всегда были на первом месте. Желаем ему всего наилучшего в его дальнейшей карьере", – цитирует президента Ромы Джеймса Паллотту пресс-служба римского клуба.

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Ди Франческо как игрок выиграл с Ромой Скудетто 2001-го года. На тренерский мостик "волков" 49-летний специалист стал летом 2017 года. Наибольшим его достижением в Риме можно считать полуфинал прошлогодней Лиги чемпионов, когда Рома сенсационно обыграла Барселону в 1/4 финала.

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В нынешнем сезоне "джалоросси" после 26-и туров набрали 44 очка и занимают 5-е место в турнирной таблице Серии А. Вчера Рома уступила Порту в 1/8 финала Лиги чемпионов и вылетела из турнира, а сам Ди Франческо не пришел на послематчевую пресс-конференцию.

Теги
Главное Италия Рома Рома Эусебио Ди Франческо Эусебио Ди Франческо Порту - Рома
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