Рома объявила об увольнении Ди Франческо

Главный тренер Ромы Эусебио Ди Франческо официально уволен со своей должности.

"Я хотел бы поблагодарить Эусебио за его усилия. Он всегда упорно трудился, демонстрировал профессиональное отношением. Интересы клуба для него всегда были на первом месте. Желаем ему всего наилучшего в его дальнейшей карьере", – цитирует президента Ромы Джеймса Паллотту пресс-служба римского клуба.

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Ди Франческо как игрок выиграл с Ромой Скудетто 2001-го года. На тренерский мостик "волков" 49-летний специалист стал летом 2017 года. Наибольшим его достижением в Риме можно считать полуфинал прошлогодней Лиги чемпионов, когда Рома сенсационно обыграла Барселону в 1/4 финала.

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В нынешнем сезоне "джалоросси" после 26-и туров набрали 44 очка и занимают 5-е место в турнирной таблице Серии А. Вчера Рома уступила Порту в 1/8 финала Лиги чемпионов и вылетела из турнира, а сам Ди Франческо не пришел на послематчевую пресс-конференцию.