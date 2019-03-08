Мончі незабаром покине Рому – ймовірність літнього трансферу Маліновського в Рим падає

Італійський клуб попрощається зі спортивним директором Рамоном Мончі, який більше не бачить сенсу залишатися в Ромі.

Вчора Рома повідомила про звільнення головного тренера Еусебіо Ді Франческо. Клаудіо Раньєрі займе посаду тимчасового коуча до кінця сезону, однак на цьому зміни в стані "вовків" не обмежаться.

Римське видання Corriere dello Sport запевняє, що Мончі розірве контракт з клубом за взаємною згодою. Після звільнення Ді Франческо, якого він захищав з усіх сил перед Джеймсом Паллоттою, спортивний директор відчуває, що в нього більше немає ваги в клубі.

Відзначимо, що це може вплинути на долю гравця збірної України Руслана Маліновського. Мончі давно за ним стежить і хоче запросити хавбека в Рому. За повідомленнями італійської преси, Маліновський є у списку спортивного директора, який готував трансферну кампанію, попри чутки про відхід з клубу. Однак тепер Мончі може покинути Рим не влітку – заяви чекають вже до кінця цього тижня.

Маліновський у літньому трансферному списку Роми – Мончі знову хоче його підписати

Під час повернення з Португалії, де Рома програла Порту та вилетіла з Ліги чемпіонів, Мончі в аеропорту мав конфлікт з фанами клубу, які ображали його. Іспанець також гостро відповів, хоча потім перепросив.

Наступним місцем роботи Рамона Мончі, скоріш за все, стане лондонський Арсенал, де фахівець хоче возз'єднатися з Унаї Емері.