Полузащитник Кевин Стротман покинет генуэзский клуб после завершения сезона и получит статус свободного агента, утверждает инсайдер Николо Скира.

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Дженоа решила не продлевать контракт нидерландца, которому в феврале стукнуло 34 года. Стротман проигрывает конкуренцию другим хавбекам "грифонов", в частности Руслану Малиновскому. В нынешнем сезоне экс-звезда сборной Нидерландов провел на поле около 1300 минут и отметился 2 ассистами. Карьеру Стротмана сильно испортили травмы.

Добавим, что Дженоа завершает сезон без турнирной мотивации. Команда Альберто Джилардино уже уберегла себя от вылета, а на еврокубки не претендует.

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