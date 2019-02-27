Малиновский в летнем трансферном списке Ромы – Мончи снова хочет его подписать

Хавбек сборной Украины и Генка Руслан Малиновский снова попал в список потенциальных приобретений итальянской Ромы.

Зимой появлялось много информации об интересе Ромы к Малиновскому даже из авторитетных источников. В итоге трансфер не состоялся: руководство Генка не планировало отпускать его до конца сезона, сам Руслан хотел стать чемпионом Бельгии, а спортивный директор римлян Рамон Мончи решил отступить.

Мончи вскоре может покинуть Рому, однако это не мешает ему активно готовить летнюю трансферную кампанию. Испанец все же планирует усилить полузащиту Русланом Малиновским, за которым он следит уже несколько лет, сообщает Сalciomercato.

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По информации источника, в Риме сформировали трансферный список на июнь, и Малиновский в нем присутствует. Рома продолжает часто контактировать с окружением футболиста. Руслан нравится клубу, там считают, что у него есть все необходимое, чтобы стать частью проекта "волков". В частности, приемлемая стоимость.

Ожидается, что летом Рома сделает Генку предложение по Малиновскому. Трансфер украинского полузащитника в Серию А зависит от многих факторов, важное значение будет иметь слово главного тренера. Нет гарантии, что им останется Эйсебио Ди Франческо.

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Генк вряд ли будет держать Малиновского всеми силами, если за него предложат более 12 миллионов евро. 25-летний полузащитник записал себе в актив уже 9 ассистов и забил 8 голов в текущем чемпионате.

Хотя есть определенные нюансы. В этом сезоне Генк идет к чемпионству в лиге Жупиле, а в следующем году, скорее всего, будет выступать в Лиге чемпионов. При этом лимбургцы могут потерять свою атакующую центральную ось. Богатые клубы активно торгуют результативного центрфорварда Мбавана Самата, а лидер полузащиты Алехандро Посуэло летом перейдет в ФК Торонто. В таких условиях Генк явно будет просить за Малиновского больше денег – прошлым летом он подписал контракт до 2022 года.