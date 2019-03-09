Мончи согласовал контракт с Арсеналом, – The Sun

Бывший спортивный директор Ромы Рамон Мончи может продолжить работу на Туманном Альбионе.

Как стало известно The Sun, 50-летний Мончи согласовал трехлетний контракт с Арсеналом. Ожидается, что Рамон будет работать техническим директором "канониров".

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Назначение Мончи в Арсенал лоббирует лично главный тренер Унаи Эмери, который работал бок о бок с функционером в испанской Севилье. Лондонский клуб может представить Рамона уже на этих выходных.

Напомним, вчера официально объявили об уходе Мончи с поста спортивного директора Ромы. До работы в Риме испанец в течение 17 лет был спортивным директором Севильи, где и заслужил репутацию качественного функционера, который отвечает за трансферную политику.

Интересно, что Мончи вчера сообщил, что еще не знает, где он окажется в будущем.

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