Мончі узгодив контракт з Арсеналом, – The Sun

Колишній спортивний директор Роми Рамон Мончі може продовжити роботу на Туманному Альбіоні.

Як стало відомо The Sun, 50-річний Мончі узгодив трирічний контракт з Арсеналом. Очікується, що Рамон буде працювати технічним директором "канонірів".

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Призначення Мончі в Арсенал лобіює особисто головний тренер Унаї Емері, який працював пліч-о-пліч з функціонером у іспанській Севільї. Лондонський клуб може презентувати Рамона вже на цих вихідних.

Нагадаємо, вчора офіційно оголосили про відхід Мончі з поста спортивного директора Роми. До роботи в Римі іспанець впродовж 17 років працював у Севільї, де і заслужив репутацію якісного функціонера, який відповідає за трансферну політику.

Цікаво, що Мончі вчора повідомив, що ще не знає, де він опиниться у майбутньому.

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