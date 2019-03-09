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Мончі узгодив контракт з Арсеналом, – The Sun

11:34 401 Читать на русском
Мончі узгодив контракт з Арсеналом, – The Sun
Рамон Мончі / ФК Рома

Колишній спортивний директор Роми Рамон Мончі може продовжити роботу на Туманному Альбіоні.

Як стало відомо The Sun, 50-річний Мончі узгодив трирічний контракт з Арсеналом. Очікується, що Рамон буде працювати технічним директором "канонірів".

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Призначення Мончі в Арсенал лобіює особисто головний тренер Унаї Емері, який працював пліч-о-пліч з функціонером у іспанській Севільї. Лондонський клуб може презентувати Рамона вже на цих вихідних.

Нагадаємо, вчора офіційно оголосили про відхід Мончі з поста спортивного директора Роми. До роботи в Римі іспанець впродовж 17 років працював у Севільї, де і заслужив репутацію якісного функціонера, який відповідає за трансферну політику.

Цікаво, що Мончі вчора повідомив, що ще не знає, де він опиниться у майбутньому.

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Теги
Трансфери Арсенал Арсенал Англія Трансфери Чемпіонату Англії Рамон Мончі
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