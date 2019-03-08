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Лунин против мадридского гранда, дуэль Арсенала и Манчестер Юнайтед, очередной шанс для Зинченко – анонс евроуикенда

22:18 21 Читати українською
Лунин против мадридского гранда, дуэль Арсенала и Манчестер Юнайтед, очередной шанс для Зинченко – анонс евроуикенда
Арсенал примет Манчестер Юнайтед / Goal.com
Юрий Яковлев Юрий Яковлев

"Футбол 24" традиционно выделяет главные поединки европейского уикенда. Битва Арсенала и Манчестер Юнайтед, шансы для Лунина и Зинченко, потенциально последний матч Солари в Реале – все это в нашем материале.

 

Атлетико – Леганес

Суббота, 9 марта, 17:15. Мадрид, Ванда Метрополитано

Прямая трансляция на MEGOGO.

Почему нужно посмотреть: в матче на Ванда Метрополитано в составе Леганеса на поле выйдет Андрей Лунин. Украинский голкипер еще не сыграл ни одного матча в 2019 году, не виходя на поле как в чемпионате Испании, так и в Кубке.

Вряд ли Андрей сыграл бы и против Атлетико, но обстоятельства помогли голкиперу сборной Украины – его конкурент Иван Куэльяр не сможет помочь Леганесу из-за перебора желтых карточек. Наставник "пепинерос" Маурисио Пеллегрино уже заявил, что надеется на удачную игру Лунина и других игроков, которые не имели достаточного количества игровой практики.

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Против таких серьезных оппонентов Лунин в составе Леганеса еще не играл. Интересно будет посмотреть на игру украинского голкипера против Антуана Гризманна и компании. К слову, после двух поражений подряд команда Диего Симеоне одержала 3 ​​победы и продолжает погоню за Барселоной, от которой отстает на 7 очков. Леганес тоже находится в довольно неплохой форме – подопечные Пеллегрино в последних 5-ти поединках выиграли трижды. Интересно, что Леганес в своей истории еще не обыгрывал Атлетико – 3 ничьи и 2 поражения.

Как бы не сыграл Лунин в этом матче, вряд ли это повлияет на его положение в команде – 99%, что в следующем поединке Куэльяр вернется в ворота. Однако нечасто выпадает возможность сыграть против таких соперников, а потому следует просто наслаждаться моментом и продемонстрировать все, на что ты способен, а в способностях Лунина нет никаких сомнений.

Также не забываем за Василия Кравца, который классно сыграл матч прошлого тура против Леванте. Украинец стал одним из лучших в команде и вполне может появиться на поле и в поединке с Атлетико. Против Реала Василий уже играл – пора показать себя на фоне другого мадридского гранда?

Прогноз "Футбол 24": 2:0

Манчестер Сити – Уотфорд

Суббота, 9 марта, 19:30. Манчестер, Этихад

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1".

Почему нужно посмотреть: Манчестер Сити по итогам прошлого тура вернулся на вершину АПЛ. После потери очков Ливерпулем "горожане" обошли команду Юргена Клоппа и стали единоличным лидером чемпионата Англии.

Прервать победное шествие Манчестер Сити, который мчится ко второму подряд чемпионству, попытается Уотфорд. Для "шершней" сезон фактически завершен. Уотфорд практически не имеет шансов финишировать в зоне еврокубков, а вылет ему не грозит, поэтому команда вполне может играть в свое удовольствие, ведь над ней не давит необходимость добыть результат любой ценой. Подопечные Хави Грасии в последних 5-ти турах проиграли лишь Ливерпулю, причем без шансов. Интересно, даст ли бой Уотфорд другому претенденту на чемпионство.

Кроме того, ожидаем появление Александра Зинченко в данном матче. Украинец 3 последних поединка АПЛ отыграл полностью и претендует на звание лучшего игрока Манчестер Сити по итогам февраля. Зинченко находится в классной форме и вполне может рассчитывать на выход на поле, ведь несколько его конкурентов снова травмированы.

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К слову, Зинченко уже сыграл 6 матчей АПЛ в этом сезоне – если Сити снова станет чемпионом, украинец получит вторую медаль Премьер-лиги.

Прогноз "Футбол 24": 3:1

Челси – Вулверхэмптон

Воскресенье, 10 марта, 16:05. Лондон, Стэмфорд Бридж

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 2".

Почему нужно посмотреть: после победы над Динамо в Лиге Европы Челси попытается продолжить удачную серию в матче с "волками". Ситуация Вулверхэмптона напоминает положение Уотфорда – без угрозы вылететь, но и без особых шансов на еврокубки.

В поединке против киевлян Маурицио Сарри применил ротацию, дав возможность сыграть многим исполнителям, которые не имеют стабильного места в составе. В матче с Вулверхэмптоном эксперименты должны прекратиться – на кону путевка в Лигу чемпионов и серьезные деньги. Скорее всего, Сарри снова даст отдохнуть лидерам Челси в поединке с Динамо на НСК Олимпийский, ведь лондонцы, будем реалистами, практически решили вопрос выхода в 1/4 финала Лиги Европы.

Впрочем, интересно будет посмотреть на команду Сарри после довольно легкой победы над Динамо, учитывая, что уже через несколько дней нас ждет ответный матч в Киеве. Соперник довольно крепкий – именно Вулверхэмптон возглавляет пелотон АПЛ, разместившись сразу за грандами.

Прогноз "Футбол 24": 2:1

Арсенал – Манчестер Юнайтед

Воскресенье, 10 марта, 18:30. Лондон, Эмирейтс

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 2", текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24".

Почему нужно посмотреть: безусловно, этот матч – главная вывеска выходных. Обе команды продолжают битву за зону Лиги чемпионов, в которой участвует и Челси. В этом сезоне команды уже встречались дважды – матч чемпионата завершился вничью, а в Кубке Англии сильнее оказалась команда Сульшера.

Среди недели обе команды провели еврокубковые матчи. Результаты получились кардинально разными – МЮ совершил исторический камбэк в поединке с ПСЖ и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, а Арсенал уступил Ренну и рискует вылететь из Лиги Европы.

Кадровая ситуация в МЮ до сих пор остается крайне сложной – травмированы Валенсия, Эррера, Лингард, Санчес, Матич и Джонс. Однако успел восстановиться Антони Марсьяль, а также вернется Поль Погба, не игравший в Париже из-за дисквалификации.

У Арсенала куда лучше положение – в лазарете только Бельерин и Уэлбек. Однако моральный дух однозначно лучше у гостей – неудивительно, учитывая эмоциональный заряд после триумфа в Лигеичемпионов.

Прогноз "Футбол 24": 1:1.

Вальядолид – Реал

Воскресенье, 10 марта, 21:45. Вальядолид, Эстадио Хосе Сорилья

Прямая трансляция на MEGOGO, текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24".

Почему нужно посмотреть: Реал после фиаско в Лиге чемпионов попытается взять крохотный реванш в поединке с Вальядолидом, президентом которого является Роналдо – бывший нападающий "бланкос".

Буквально за неделю Реал, по сути, провалил сезон – вылетел из Кубка Испании и ЛЧ, а в Примере отставание от Барселоны после поражения в Класико составляет уже 12 очков. Соперником "галактикос" в отчетном туре станет Вальядолид, который проиграл 4 из 5-ти последних поединков чемпионата и рискует опуститься в зону вылета. Реал в этом поединке сыграет без травмированных Карвахаля, Винисиуса и Лукаса Васкеса, но если не обыгрывать уже такого соперника, то где же брать 3 очка?

Велика вероятность, что этот матч станет последним для Сантьяго Солари во главе Реала – испанские СМИ практически уверены, что аргентинец покинет свой пост в начале следующей недели. Флорентино Перес уже якобы ведет переговоры о возвращении на Сантьяго Бернабеу Жозе Моуринью.

Прогноз "Футбол 24": 0:2.

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