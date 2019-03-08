Мончі офіційно залишив Рому

Римський клуб повідомив про припинення співпраці зі спортивним директором Рамоном Мончі.

Рома та Мончі розірвали контракт за взаємною згодою сторін, повідомляє офіційний сайт "вовків". В іспанця був чинний контракт з клубом, але вже давно поширювалися чутки, що він піде наприкінці сезону.

Виліт з Ліги чемпіонів від Порту та звільнення головного тренера Еусебіо Ді Франческо, якого Мончі захищав перед керівництвом, пришвидшило процес. Спортивний директор відчув, що в нього більше немає ваги в клубі.

Відзначимо, що це може вплинути на долю гравця збірної України Руслана Маліновського. Мончі давно за ним стежив і хотів запросити хавбека в Рому. За повідомленнями італійської преси, Маліновський був у списку спортивного директора, який готував трансферну кампанію, попри чутки про відхід з клубу. Чи збереже тепер Рома інтерес до Руслана – велике питання.

Маліновський у літньому трансферному списку Роми – Мончі знову хоче його підписати

Наступним місцем роботи Рамона Мончі, скоріш за все, стане лондонський Арсенал, де фахівець хоче возз'єднатися з Унаї Емері.