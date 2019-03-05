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"Проклятие Аарона Рэмзи": после гола валлийца в ворота Тоттенхэма умерли еще двое знаменитостей

12:25 114 Читати українською
"Проклятие Аарона Рэмзи": после гола валлийца в ворота Тоттенхэма умерли еще двое знаменитостей

Хавбек Арсенала Аарон Рэмзи снова спровоцировал шквал комментариев в социальных сетях относительно страшного влияния своих голов на судьбы известных людей.

Над валлийским хавбеком уже не первый раз смеются, что после его голов умирают знаменитости. Ранее в списке "жертв" Ремзи оказались такие известные личности как Усама бен Ладен, Стив Джобс или Уитни Хьюстон. В общем пользователи соцсетей насчитали уже 19 подобных случаев. В онлайн-энциклопедии Википедия "проклятию Рэмзи" даже посвятили отдельную страницу.

Рэмзи обратился к болельщикам Арсенала после подписания контракта с Ювентусом

Очередное мистическое совпадение случилось после точного выстрела 28-летнего футболиста в ворота Тоттенхэма, когда умер вокалист группы The Prodigy Кит Флинт и американский актер Люк Перри, известный по роли в популярном сериале 90-х "Район Беверли-Хиллз".

Напомним, что летом Ремзи покинет Арсенал, которому посвятил десять лет своей карьеры, и перейдет в Ювентус. Исчезнет ли "проклятие" в Турине?

Джобс, Каддафі і бен Ладен. 10 всесвітньо відомих жертв "прокляття Аарона Ремзі"

Теги
футбольные курьёзы Англия Аарон Рэмзи Аарон Рэмзи Арсенал Арсенал Ювентус Ювентус
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