Мончи официально покинул Рому

Римский клуб сообщил о прекращении сотрудничества со спортивным директором Рамоном Мончи.

Рома и Мончи расторгли контракт по взаимному согласию сторон, сообщает официальный сайт "волков". У испанца был действующий контракт с клубом, но уже давно ходили слухи, что он уйдет в конце сезона.

Вылет из Лиги чемпионов от Порту и увольнение главного тренера Эусебио Ди Франческо, которого Мончи защищал перед руководством, ускорило процесс. Спортивный директор почувствовал, что у него больше нет веса в клубе.

Отметим, что это может повлиять на судьбу игрока сборной Украины Руслана Малиновского. Мончи давно за ним следил и хотел пригласить хавбека в Рому. По сообщениям итальянской прессы, Малиновский был в списке спортивного директора, который готовил трансферную кампанию, несмотря на слухи об уходе из клуба. Сохранит ли теперь Рома интерес к Руслану – большой вопрос.

Малиновский в летнем трансферном списке Ромы – Мончи снова хочет его подписать

Следующим местом работы Рамона Мончи, скорее всего, станет лондонский Арсенал, где специалист хочет воссоединиться с Унаи Эмери.