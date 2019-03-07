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Порту – Рома –3:1 – видео голов и обзор матча

08:30 234 Читати українською
Порту – Рома –3:1 – видео голов и обзор матча
Порту / ФК Порту

Порта в невероятном матче переиграл Рому и пробился в 1/4 финала Лиги чемпионов. Смотрите видео гола и обзор матча Порту – Рома.

Порту
3
3 : 1
1
Рома
22:00 06:03:2019
осн. час ( 2 : 1 )
пен. ( 0 : 0 )
завершено
26’ Тикинью Франциско Соареш
53’ Мусса Мареджа
117’ Алекс Теллес
 
Даниэле Де Росси 37’

Порту в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов дома принимал Рому. "Драконы" забили гол в Риме, благодаря чему могли побеждать со счетом 1:0. Но после мяча Соареша ветеран "волков" Даниэле Де Росси восстановил равновесие, а значит, для прямого выхода необходимо было забивать минимум дважды.

Порту обыграл Рому в экстра-тайме и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

Марега в начале второго тайма снова вывел Порту вперед, а игра в итоге перешла в экстратаймы. За несколько минут до конца дополнительного времени португальская команда заработала право на пенальти, который реализовал Алекс Теллес. В итоге, 3:1, дальше шагает Порту.

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