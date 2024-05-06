"Витор Роке не покинет Барсу на правах аренды. Если он уйдет, это будет постоянный трансфер. Хави никогда не общался с ним, и я не понимаю этой ситуации. Это неправильно.

Роке должен больше работать и ждать возможности, но было много игр, в которых он мог иметь минуты. Впрочем, он их не получает! Витор очень хочет показать свои возможности. В Барселоне есть много журналистов, которые говорят нелогичные вещи, дают плохие цифры и говорят неправду. Все это не помогает.

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Посмотрите, что случилось с Винисиусом в Реале. Ему понадобилось 2 с половиной сезона, чтобы начать играть там. Здесь, в Барселоне, за 2 месяца создается хаос, и люди хотят убить Роке вместо помощи...

Если Барса не даст шанс Витору, нам придется поговорить с клубом, чтобы найти решение. Отправка в аренду может навредить ему. Его карьера может оказаться под большой опасностью, если его отдадут в аренду.

Лучше всего для Витора Роке – остаться в Барселоне, но если это невозможно, мы будем работать над тем, чтобы он ушел навсегда! Мы с Витором решили присоединиться к Барселоне, хотя другие клубы предлагали вдвое больше. Мы счастливы в Барселоне и хотим продолжать. Если это невозможно, мы встретимся с президентом и Деку, чтобы найти решение, которое будет полезным для всех сторон.

Я не понимаю! Хави давал шансы Фермину, Кубарси и Ламину, а Роке не дал. Витор выбрал Барсу, потому что очень хотел играть за этот клуб. Мы это докажем, и я уверен, что Роке будет замечательным игроком. Но если ему не дадут шанса, нам придется искать другой путь", – приводит слова Кури Barca Universal.

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