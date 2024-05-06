СК Днепр-1 в рамках 27-го тура УПЛ 2023/24 принимает Кривбасс, а Верес сыграет с Минаем. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

СК Днепр-1 – Кривбасс

"Спортклубовцы" довели свою безвыигрышную серию до четырех туров. На этом отрезке Днепр-1 упустил перевес в два гола над Зарей (2:2), не смог переиграть Металлист 1925 (1:1), ушел от поражения от Вереса (1:1) и проиграл Динамо (1:2) – упустив ничью в большинстве на 90-й минуте. Юрий Максимов настолько расстроился, что объявил команде о своем возможном уходе.

Если "желто-черные" проиграют Кривбассу, то тренер пообещал уйти в отставку. Руководство клуба считает, что это только мотивационное пение, однако Юрий Вильевич и ранее давал депрессивные комментарии относительно своего будущего в Днепре. Как бы там ни было, побеждать надо не только ради коуча – команда держится в зоне еврокубков, однако от вылета из нее отделяют всего два очка.

Третьяков, Филиппов и Пихаленок уже тренируются в общей группе, хотя по информации Михаила Спиваковского сыграть может только последний. И все равно это усиление – вот только криворожане громили СК Днепр-1 и в более мощном составе (правда, тогда "спортклубовцы" были истощены графиком). С того времени криворожане не стали слабее.

А состав у Юрия Вернидуба стал только мощнее. Как следствие, весной его подопечные уступили только Шахтеру, а также разделили очки с Рухом и Ворсклой. Остальные шесть поединков завершились победами.

Чисто математически Кривбасс может отдать свою третью позицию Днепр-1, однако для этого надо проиграть все четыре матча до конца сезона. Если же победить подопечных Юрия Максимова, то бронзу можно будет праздновать уже сегодня. Ничьей тоже достаточно, однако чисто математически у СК останутся шансы – придется потерпеть еще один тур.

Кадровая ситуация

Травмированы: Илич (под вопросом), Клищук, Аду (все – Кривбасс)

Дисквалифицированные: Сарапий (СК Днепр-1)

Ориентировочные составы на матч СК Днепр-1 – Кривбасс

СК Днепр-1: Волынец – Пасич, Сваток, Адамюк, Мирошниченко – Бабенко – Гуцуляк, Пихаленок, Рубчинский, Очеретько – Филиппов

Кривбасс: Маханьков – Бандейра, Сантини, Стецьков, Дибанго – Бизимана, Хомченовский – Кузык, Лунев, Задерака – Микитишин

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Кривбасс кажется фаворитом и по игре, и по составу, и по общему настрою. В команде Юрия Вернидуба все прекрасно – а вот у СК и тренер встает на лыжи, и результаты никакие, и по выплате зарплаты остаются вопросы. Плюс, нет Сарапия в центре обороны.

Тяжело делать какие-то конкретные прогнозы, но почему-то верится в победу криворожан.

Верес – Минай

Ключевой матч для обеих команд. Верес после вчерашней победы Металлиста 1925 опустился в зону прямого вылета, а Минай отстает на один зачетный балл. И ровенчанам, и закарпатцам для подъема в зону плей-офф надо побеждать – без вариантов. Ничья никого не устроит.

"Народному клубу" в последнее время не везло. Подопечные Олега Шандрука не знают побед на протяжении четырех матчей подряд, хотя соперники были серьезными – Динамо, СК Днепр-1, Рух и ЛНЗ. За поражение от львовян в команде будто бы устроили разнос. Минай же отобрал очки у Руха, а в предыдущем туре победил Черноморец.

Встреча ровенчан и закарпатцев интересна не только с турнирной точки зрения. В игровом плане тоже есть интрига. Команда Желько Любеновича классно выглядит на пространстве – и она очень качественно его открывает, имея несколько вариантов продвижения и эффектно комбинируя. В завершающей же фазе атаки сверкает Вакула, вот только Верес редко дает пространство. Даже на фоне Динамо Олег Шандрук продемонстрировал мастер-класс по построению среднего блока.

При этом "народный клуб" нельзя назвать прагматичным оборонительным коллективом, в отличие от нескольких представителей УПЛовского агрорейха. Верес тоже может в атаку, так что поединок может получиться ярким. Или же наоборот.

Кадровая ситуация

Травмированные: Янаков (под вопросом), Мрвалевич (под вопросом), Паст – Прокопчук (Минай)

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Верес – Минай

Верес: Ющишин – Балан, Кучеренко, Сезар, Шевченко – Кучеров, Курко – Дахновский, Яго, Шарай – Мрвалевич

Минай: Кемкин – Чуев, Поддубный, Скиба – Дмитрук, Витенчук, Петько, Корнийчук – Ременяк, Вакула – Устименко

Прогноз "Футбол 24" – ¯\_(ツ)_/¯

Не рекомендуем ставить на этот матч. Здесь возможны любые варианты. Все решится рандом.

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