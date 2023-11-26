Эвертон на своем поле уступил Манчестер Юнайтед (0:3) в 13 туре АПЛ. Отчет о матче и игре Виталия Миколенко читайте на "Футбол 24".

Эвертон во время международной паузы получил 10-очковый штраф и опустился на предпоследнее место АПЛ. Болезненный удар, но не критический, ведь "ириски" осенью показывают качественный футбол.

Уже на первых минутах Манчестер Юнайтед открыл счет благодаря удивительному голу Гарначо. Рашфорд подключил справа Далота, тот подал, а Алехандро ударом через себя пробил в "девятку".

Впрочем, тот момент остался единственным для "дьяволов" до конца первого тайма. Эвертон своим прессингом и высокой интенсивностью просто задушил гостей. Магуайр и Линделеф терялись и с мячом, и позиционно.

В центре поля вышел 18-летний Майну. Паренек старался продвигать мяч, но из-за проблем команды вынужден был бороться, стелиться в подкаты и подчищать за партнерами.

В одном из эпизодов Майну остановил мяч на линии собственных ворот после удара Макнила. А перед этим Онана спас МЮ, потянув выстрел Калверта-Льюина. Супершанс упустил Дукуре, еще раз остро бил Калверт-Льюин.

Kobbie Mainoo by the way, unreal. pic.twitter.com/IWpTro8GPy — Morgan (@utdscope) November 26, 2023

Эвертон разносил Манчестер Юнайтед во всех стадиях. 10:1 по ударам до конца первого тайма, 2:0 по явным голевым шансам. Однако использовать эти шансы хозяева не смогли.

В начале второго тайма МЮ удвоил преимущество. Фернандеш нашел пасом Марсьяля – того сбил в штрафной Янг. Судья показал французу желтую за симуляцию, но VAR помог назначить пенальти. Реализовал его Рашфорд.

Эвертон старался держаться – пошла игра на встречных курсах. Гуйе запустил мяч по удивительной траектории, однако Онана был на высоте. Рашфорд на другом конце поля прострелил на Гарначо, но тот не попал с острого угла в цель.

Манчестер Юнайтед снял все вопросы третьим голом. Фернандеш еще раз тонко покатил на Марсьяля – француз спокойно перекинул вратаря. "Дьяволы" победили, набрали 24 очка и поднялись на шестое место. Эвертон с 4 баллами остался предпоследним.

Миколенко набрал отличную форму. Украинец отличился голами в двух предыдущих матчах. Сегодня он вышел в стартовом составе Эвертона, а его соперником стал Рашфорд.

Виталий в целом справился со сложной задачей закрыть Маркуса. После одной из дуэлей Миколенко отобрал мяч у оппонента и начал контратаку – Дукуре завершил ее неточным ударом.

Проблемы возникали тогда, когда у Рашфорда была поддержка Далота. Португалец забегал за спину Виталия и получал время для обострений. Именно так МЮ создал первый гол.

На волне уверенности Миколенко смелее играет с мячом: пасует вперед, подключается к атакам. После двух стандартов попытался пробить издалека – получилось очень неудачно.

Но в конце встречи украинец все сделал правильно. Ворвался между двумя соперниками в штрафную и мощно пробил в дальний угол. Голкипер уже был отыгран – забить помешала перекладина.

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