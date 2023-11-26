Евертон на власному полі поступився Манчестер Юнайтед (0:3) в 13 турі АПЛ. Звіт про матч і гру Віталія Миколенка читайте на "Футбол 24".

Евертон під час міжнародної паузи отримав 10-очковий штраф і опустився на передостаннє місце АПЛ. Болючий удар, але не критичний, адже "іриски" восени показують якісний футбол.

Вже на перших хвилинах Манчестер Юнайтед відкрив рахунок завдяки дивовижному голу Гарначо. Рашфорд підключив справа Далота, той подав, а Алехандро ударом через себе пробив у "дев'ятку".

Втім, той момент залишився єдиним для "дияволів" до кінця першого тайму. Евертон своїм пресингом і високою інтенсивністю просто задушив гостей. Магуайр і Ліндельоф губилися і з м'ячем, і позиційно.

У центрі поля вийшов 18-річний Майну. Хлопчина старався просувати м'яч, але через проблеми команди мусив боротися, стелитися в підкати та підчищати за партнерами.

В одному з епізодів Майну зупинив м'яч на лінії власних воріт після удару Макніла. А перед тим Онана врятував МЮ, потягнувши постріл Калверта-Льюїна. Супершанс змарнував Дукуре, ще раз гостро бив Калверт-Льюїн.

Kobbie Mainoo by the way, unreal. pic.twitter.com/IWpTro8GPy — Morgan (@utdscope) November 26, 2023

Евертон розносив Манчестер Юнайтед у всіх стадіях. 10:1 за ударами до кінця першого тайму, 2:0 за явними гольовими шансами. Однак використати ці шанси господарі не зуміли.

На початку другого тайму МЮ подвоїв перевагу. Фернандеш знайшов пасом Марсьяля – того збив у штрафному Янг. Суддя показав французу жовту за симуляцію, але VAR допоміг призначити пенальті. Реалізував його Рашфорд.

Евертон старався триматися – пішла гра на зустрічних курсах. Гуйє запустив м'яч по цікавій траєкторії, проте Онана був на висоті. Рашфорд на іншому кінці поля прострілив на Гарначо, але той не влучив з гострого кута в ціль.

Манчестер Юнайтед зняв усі питання третім голом. Фернандеш ще раз тонко покотив на Марсьяля – француз спокійно перекинув воротаря. "Дияволи" перемогли, набрали 24 очки та піднялися на шосте місце. Евертон з 4 балами залишився передостаннім.

Миколенко набрав чудову форму. Українець відзначився голами у двох попередніх матчах. Сьогодні він вийшов у стартовому складі Евертона, а його суперником став Рашфорд.

Віталій загалом впорався зі складним завданнями закрити Маркуса. Після однієї з дуелей Миколенко відібрав м'яч в опонента та почав контратаку – Дукуре завершив її неточним ударом.

Проблеми виникали тоді, коли Рашфорд мав підтримку Далота. Португалець забігав за спину Віталія та отримував час для загострень. Саме так МЮ створив перший гол.

На хвилі впевненості Миколенко сміливіше грає з м'ячем: пасує вперед, підключається до атак. Після двох стандартів спробував пробити здалеку – вийшло дуже невдало.

Але наприкінці зустрічі українець все зробив правильно. Увірвався між двома суперниками у штрафний майданчик і потужно пробив у дальній кут. Голкіпер вже був відіграний – забити завадила поперечина.

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