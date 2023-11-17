Комиссия АПЛ после расследования признала Эвертона виновным в нарушении требований финансовых правил. В качестве наказания с "ирисок" снимут 10 очков. Это приведет к падению на дно турнирной таблицы (у Эвертона и Бернли будет по 4 пункта). Более того, это рекордное наказание за подобные нарушения (такое же количество очков снимали с Портсмута в 2010-м).

ФИФА получила нового спонсора – рекордные в истории деньги заплатит страна, которой недавно отдали чемпионат мира

"Эвертон шокирован и разочарован решением комиссии Премьер-лиги. Клуб считает, что Комиссия наложила абсолютно непропорциональную и несправедливую спортивную санкцию. Клуб уже заявил о намерении обжаловать это решение. Сейчас начнется апелляционный процесс, и дело будет рассмотрено Апелляционным советом", – говорится в сообщении на официальном сайте Эвертона.

Также мерсисайдский клуб пригрозил, что будет с большим интересом следить за решениями, принятыми в любых других случаях, касающимися правил прибыли и устойчивого развития АПЛ. Эвертон оставил за собой право воздержаться от комментариев во время рассмотрения апелляции.

Гвардиола удивил оценкой Мудрика, Русин с Беллингемом доводит до экстаза, Миколенко и Зинченко творят 4 гола в день