Матч, как и онлайн-трансляция Кристал Пэлас – Эвертон, стартовал в 17:00 по киевскому времени. Защитник сборной Украины Виталий Миколенко вышел в стартовом составе, а уже на первой минуте записал в свой актив забитый гол.

Довбик забил гол с передачи Цыганкова – видео очередного шоу украинцев Жироны

Виталий пробил правой ногой, но его удар был заблокирован. Атака Эвертона продолжилась, украинец ворвался в штрафную и головой замкнул подачу Джека Харрисона. Шла первая минута матча.

Это второй гол 24-летнего украинца в сезоне 2023/24. Миколенко забил во втором матче подряд – неделю назад он отличился в поединке АПЛ против Брайтона.

Жирона закрепилась на вершине Ла Лиги – Довбик и Цыганков организовали волевую победу над Райо Вальекано

Кристал Пэас – Эвертон: видео гола Виталия Миколенко 11 11 2023