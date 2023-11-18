Защитник сборной Украины и Эвертона Виталий Миколенко может перебраться в другой клуб.

Мерсисайдцы недавно узнали приговор от АПЛ за нарушение финансового фейр-плей. С Эвертона сняли 10 баллов, что отбросило их на предпоследнее место в турнирной таблице.

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Как информирует The Sun, если "ирискам" не удастся до конца сезона исправить турнирную ситуацию, и команде все еще будет угрожать вылет в Чемпионшип, то Эвертон потеряет несколько звездных футболистов во время трансферного окна – Джордана Пикфорда, Доминика Калверта-Льюина, Дуайта Макнилла, Амаду Онана, Джеймса Тарковски, Джареда Брентуэйта и Виталия Миколенко.

Издание отмечает, что украинский защитник уже стал любимчиком в команде. Трансфер Миколенко мог бы принести Эвертону немалую сумму, если бы клубу нужно было улучшить финансовое состояние.

Виталий Миколенко выступает за "ирисок" с января 2022 года. Всего он отыграл за мерсисайдцев 62 матча, в которых оформил три гола.

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