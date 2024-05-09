Бывший вратарь сборной Германии и Баварии Оливер Кан поддержал голкипера Баварии Мануэля Нойера после его ошибки в матче с Реалом.

Бывший вратарь сборной Германии и Баварии Оливер Кан сравнил ошибку Мануэля Нойера в матче с Реалом на Сантьяго Бернабеу со своей, которую он допустил в финале ЧМ-2002 против сборной Бразилии (0:2).

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"В 2002 году у нас ещё оставалось время. К сожалению, Мануэль допустил свою ошибку на 88-й минуте. До этого он отлично спасал свои ворота. Это часть нелёгкой жизни вратаря. Мануэль достаточно опытен, чтобы справиться с этим. Бавария была близка к победе, я сочувствую ребятам", – цитирует Кана Bild.

Напомним, на 88-й минуте матча с Реалом при счёте 1:0 в пользу Баварии Нойер выронил мяч из рук после удара вингера соперника Винисиуса Жуниора. Форвард "бланкос" Хоселу первым оказался на добивании. Спустя несколько минут Хоселу забил второй мяч и вывел Реал в финал Лиги чемпионов.

В финале ЧМ-2002 Германия уступила Бразилии со счётом 0:2. Оба мяча забил Роналдо.

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