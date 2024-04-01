В закарпатском клубе резко отреагировали на информацию о том, что перенесенный матч 16-го тура УПЛ против Динамо будет проведен в Киеве.

Ранее сообщалось, что игру Минай – Динамо, которую не смогли доиграть в первом круге, должны доиграть в Киеве на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского. Доигровка же запланировано на 17 апреля.

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"Нет по этому поводу информации. Абсолютно не знаем, откуда эта информация появилась. Сейчас комментировать нечего", – ответили представители Миная в комментарии UA-Футбол.

Напомним, этот поединок в декабре 2023 года стартовал по расписанию, но из-за воздушной тревоги команды успели сыграть чуть больше минуты. Из-за длительной паузы было решено отложить проведение встречи на более поздний срок в связи с тем, что на стадионе Минай отсутствует искусственное освещение.

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